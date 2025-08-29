„Bares für Rares“-Expertin sieht Goldring: Und zieht unfassbaren Vergleich

In der ZDF-Kult-Show „Bares für Rares“ sorgen die besonderen Exponate immer wieder für Staunen bei Zuschauern, Händlern und Moderator Horst Lichter.

Doch in der Ausgabe vom 28. August passiert etwas, das wirklich außergewöhnlich ist. Expertin Wendela Horz weicht bei der Begutachtung eines goldenen 585er-Diamantrings plötzlich vom Thema ab und zieht einen unglaublichen Vergleich, mit dem wohl niemand gerechnet hätte.

„Bares für Rares“: Ungewohnte Aussagen von Wendela Horz

Als „Bares für Rares“-Sachverständige Wendela Horz das Stück in die Hand nimmt, ist sie sichtlich überwältigt: „Ich habe gerade ein Dejavu gehabt. Wenn ich hier nach Pulheim komme, dann fahre ich oft über die A3. Da gibt es eine Brücke am Westerwalder Tor und sie sieht exakt so aus wie dieser Ring auf der Seite. Sie hat exakt diese Bögen, als wäre es diese Brücke nachgebildet“, berichtet sie humorvoll.

Der einzige Unterschied? Auf der beschriebenen Autobahnbrücke sind keinerlei schillerende Diamanten zu finden. Doch eine überraschende Gemeinsamkeit gibt es trotzdem: Sowohl die Brücke der A3 als auch der goldene Ring stammen aus dem Jahr 1930.

Der kuriose Vergleich wird nicht die einzige Überraschung bleiben…

Nun wieder zum glänzenden Goldring, den übrigens Teilnehmerin Lindy im Auftrag ihrer Freundin mitgebracht hat: Er ist in Handarbeit gefertigt und enthält viele unterschiedliche Altschliffe. Bis auf einen kleinen Makel weist das Schmuckstück keinerlei Beschädigungen auf.

Bei „Bares für Rares“ sorgt ein goldener Diamantring für zahlreiche Überraschungen. Foto: Screenshot ZDF

Lindys Freundin erhofft sich eine Verkaufssumme von 800 bis 1000 Euro. Wie lautet die Einschätzung von Wendela Horz? „Ich würde ihn bewerten mit 1500 bis 1800 Euro“, erklärt die Expertin. Doch niemand hätte geglaubt, was sich im Händlerraum abspielen würde. Alle Erwartungen und sogar die Expertise wurden übertroffen!

Nach regem Interesse und hitzigem Bietershowdown erhält Händlerin Elke Velten-Tönnies am Ende den Zuschlag für unglaubliche 2.600 Euro. Schlussendlich war der kuriose Vergleich von Wendela Horz längst nicht die einzige Überraschung.