„Bares für Rares“: Elke kauft Ring – wenig später explodiert der Preis

Es ist das Ziel eines jeden „Bares für Rares“-Verkäufers: Eine Rarität kaufen, die nicht nur ihren Preis wieder reinholen, sondern gar noch steigern kann. Schließlich können Julian-Schmitz-Avila, Lisa Nüdling, Wolfgang Pauritsch und Co. nur so Gewinn machen, und auch nur so weitere schöne Dinge für ihre Kundinnen und Kunden erwerben.

Und so dürfte der Kauf eines Ringes für „Bares für Rares“-Händlerin Elke Velten-Tönnies ein besonderes Blumenpflücken gewesen sein. Die Rheinländerin zahlte nämlich nicht nur deutlich weniger, als ZDF-Expertin Heide Rezepa-Zabel veranschlagt hatte, sondern konnte dem Ring nach einer kleinen Umarbeitung auch noch ein sehr attraktives Preisschild verpassen.

„Bares für Rares“: Ein Diamant in neuem Glanz

Doch beginnen wir von vorne. So hatte Michael Reich einen Diamantring zum Verkauf in die Pulheimer Walzwerke getragen. Dieser war nicht nur äußerst pompös, sondern auch noch sehr alt. Dazu kam, dass er sehr gut aussehe, so Rezepa-Zabel. Die Ringschiene war zwar nicht mehr zeitgemäß, dennoch schätzte ihn die Expertin auf 4.300 bis 4.600 Euro.

Ein Preis, den man im Händlerraum jedoch nicht bezahlen wollte. Und so ging der Ring für einen „Schnäppchenpreis“ von 2.000 Euro an Elke Velten-Tönnies. „Für den Verkäufer hat es mir in dem Moment wirklich ein bisschen Leid getan“, gab die Schmuckexpertin zu. Sie sei regelrecht erstaunt gewesen, den Ring für diesen Preis bekommen zu haben.

Doch sei es drum. Nun ging es darum, dem Stein eine neue Ringschiene zu verpassen. Dafür war Goldschmied Alex aus Bonn zuständig, der den Stein aus der alten Schiene lösen, und in eine neue, moderne einsetzen würde. Ein Aufwand, der sich lohnen würde, wie Elke schlussendlich vorrechnete.

„Ich habe für den schönen Ring im Händlerraum 2.000 Euro bezahlt. Material- und Arbeitskosten vom Alex lagen bei circa 1.100 Euro. Und erzielen würde ich ganz gerne für den Ring 4.500 Euro“, so die Juwelierin.