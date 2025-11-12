„Bares für Rares“-Brosche sorgt für Hammer-Expertise – gekauft wurde sie einst für 50 Mark

Bei „Bares für Rares“ geht es nicht nur um spannende Fakten zu den mitgebrachten Schätzen, sondern vor allem um die Frage, was das gute Stück wirklich wert ist. Während viele Kandidaten ihren Wunschpreis gern etwas zu hoch ansetzen, erlebt Wilfried das Gegenteil und kann sich über eine überraschend hohe Expertise freuen.

Er hat in der Ausgabe vom 12. November eine Mondstein-Brosche mit im Gepäck und diese einst für kleines Geld gekauft.

Brosche bei „Bares für Rares“ für Schnapper-Preis erworben

Wilfried bringt eine auffällige Mondstein-Brosche mit, die er einst für ein echtes Schnäppchen erwarb. Verkaufen möchte er sie, weil sie bei ihm nur herumliegt. Der große Stein prangt in der Mitte, umrahmt von einem Kranz kleinerer Steine. Gekauft hatte Wilfried das Schmuckstück in den 90er Jahren in Tschechien, damals zusammen mit einer passenden Kette und Ohrringen. Für das komplette Set zahlte er gerade einmal 50 DM.

„Nein! Ich glaube, du hast da nichts falsch gemacht“, entfährt es Moderator Horst Lichter erstaunt. Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel klärt auf und setzt in der Tat eine hohe Expertise an.

„Bares für Rares“-Expertise kann sich sehen lassen

Rezepa-Zabel erklärt, dass der Mondstein einen wunderschönen bläulichen Schimmer zeigt, wenn man das Licht über die Brosche bewegt. Das Stück stammt aus der Belle Époque, also aus den Jahren 1900 bis 1910. Die Fassung ist aus 14-karätigem Gelbgold (585er) gearbeitet und nach oben hin mit Platin belegt, um ein helles, weißes Erscheinungsbild zu schaffen.

Ihr Urteil: „Zauberhaft.“ Der Schätzwert liegt zwischen 600 und 800 Euro. „Jetzt bin ich aber überrascht!“, sagt Wilfried. Kein Wunder, hatte er doch nur auf 250 Euro gehofft. Auch die Händler zeigen großes Interesse.

Mondstein-Brosche bei „Bares für Rares.“ Foto: ZDF Screenshot

Händlerin Liza Kielon startet mit 300 Euro, doch Fabian Kahl und Julian Schmitz-Avila mischen ebenfalls mit. Liza bleibt hartnäckig und sichert sich die Brosche schließlich für 660 Euro. Ein beachtlicher Gewinn also für ein Schmuckstück, das einst für nur 50 Mark den Besitzer wechselte.