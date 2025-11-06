Platin-Ring bei „Bares für Rares“ kostet ein Vermögen – „Großes Risiko“

Die ZDF-Kultshow „Bares für Rares“ ohne edle Schmuckstücke? Wohl kaum vorstellbar. Kaum eine Episode vergeht, ohne dass funkelnde Ringe, alte Uhren oder glänzende Colliers den Expertisentisch zieren.

Was für die Verkäufer oft Erinnerungsstücke sind, wird für die Händler meist zum echten Schatzfund. Auch in der aktuellen Episode (6. November) sorgt ein kostspieliger Platinring für Aufsehen. Er bereitet den Händler beim anschließenden Wettbieten Kopfzerbrechen.

„Bares für Rares“: Ein Platin-Ring sorgt für zahlreiche Überraschungen

Verkäuferin Cynthia hat das Schmuckstück von ihrer geliebten Großmutter geerbt, doch nun möchte sie sich von ihm im Pulheimer Walzwerk trennen. Das Besondere? Ihre Großmutter erhielt den Ring einst als Lohn. Sie arbeitete in der Vergangenheit als Buchhalterin für eine wohlhabende Dame.

Der „Bares für Rares“-Sachverständige Patrick Lessmann ist fasziniert vom Platin-Ring aus den 1960er- und 70er-Jahren: Ein eingearbeiteter Diamant von knapp 2 Karat deutet auf einen hohen Wert hin. Doch Achtung! Lessmann erklärt, dass eine leichte Verschmutzung sowie Mankos bei der Schliffausführung erkennbar seien.

Cynthias Wunschpreis beläuft sich auf gigantische 15.000 Euro. Nun sorgt Patrick Lessmann für Gewissheit: „Ich würde ihn einschätzen auf 10.000 bis 12.000 Euro.“ Eine horrende Summe! Doch wird der Ring den Händlern ebenfalls so viel wert sein?

Folgt im Händlerraum ein gigantischer Geldregen?

Im Händlerraum sorgt er sofort für Faszination. Nach intensiver Begutachtung bieten sich die Händler rasant hoch. Als Händler Wolfgang Pauritsch 6.500 Euro in den Raum wirft – weit unter der Expertise – stockt plötzlich die Spannung.

Cynthia bleibt hart und besteht auf 9.000 Euro. „Das ist für uns ein großes Risiko. Wenn der nur 1,90 Karat und ein getöntes Weiß VSI ist, bin ich schon weit über dem Preis, den ich normalerweise im Einkauf bezahle. Das ist die Katze im Sack“, wird Wolfgang Pauritsch deutlich.

Sein finales Endgebot lautet 7.000 Euro. Kommt es nun zum Happy End? Tatsächlich! Unter Tränen und sichtlich bewegt akzeptiert Cynthia schließlich das Angebot von 7.000 Euro. Die gesamte Episode ist außerdem in der ZDF-Mediathek verfügbar.