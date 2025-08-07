„Bares für Rares“-Ableger bekommt neue Moderatorin – die deutschen Fans lieben SIE

Die Trödelshow „Bares für Rares“ begeistert nicht nur ein Millionenpublikum in Deutschland. Auch in Österreich scheint das Format sehr gut bei den Zuschauern anzukommen.

Während Moderator Horst Lichter hierzulande nicht aus der Sendung wegzudenken ist, erwartet die Fans von „Bares für Rares“-Zuschauer in unserem Nachbarland nun eine große Veränderung in Sachen Moderation.

„Bares für Rares“ in Österreich mit neuer Moderatorin

Während das Konzept in Österreich dasselbe ist, gibt es dennoch einen Unterschied zur deutschen Ausgabe von „Bares für Rares“. Denn hierzulande gab es bislang nur einen Moderator der Sendung: the One and Only, Horst Lichter. In unserem Nachbarland standen schon mehrere Prominente vor der Kamera.

Nach Roland Gruschka war zuletzt auch Andreas Gabaliers Bruder Willi als Moderator zu sehen. Doch jetzt erwartet die „Bares für Rares“-Fans in Österreich frischer Wind. Wie nun bekannt wird, übernimmt schon bald eine Frau die Sendung. Arabella Kiesbauer, die hierzulande als sehr beliebt gilt, tritt in die Fußstapfen ihrer Vorgänger.

Display content from Instagram

Wie groß die Vorfreude bei der 56-Jährige ist, bringt sie in einem Instagram-Post zum Ausdruck: „Ich liebe Geschichten, die das Leben schreibt und jede Rarität bringt ihre ganz eigene mit. Ob Erbstück, Dachbodenfund oder Sammlerstück: Vielleicht steckt mehr dahinter, als ihr denkt!“

Und auch ihre Fans können es kaum erwarten, sie in der neuen Rolle zu sehen. „Herzliche Gratulation. Du wirst die Teile aber sowas vom Staub befreien. Freue mich schon darauf“, schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Klasse. Finde ich super, dass du wieder so durchstartest.“

Einen genauen Sendetermin für die neuen Ausgaben mit Arabella Kiesbauer steht bislang nicht fest. Der österreichische Sender Puls 4 hat die Ausstrahlung für den Herbst angekündigt. Die Produktion der neuen Folgen beginnt wohl noch im September.