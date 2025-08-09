„Bares für Rares“: Retro-Nintendo-Set im Händler-Höhenflug!

Treue „Bares für Rares“-Zuschauer wissen: Beim ZDF-Format gehen nicht nur Schätze aus Gold und Diamanten zu lukrativen Preisen über den Händlertisch. Manchmal sind es auch Elektrogeräte aus vergangenen Jahrzehnten, die die Händleraugen zum Leuchten bringen.

In der Episode vom 30. Juli 2025 sorgt eine interessante LCD-Spiel-Serie, ein Nintendo-Konsolen-Set mit dem Spiel Donkey Kong Hockey aus dem Jahr 1984 für Furore. Der Sohn der Teilnehmerin Ursula Staudt (73) aus Stockstadt bekam sie 1984 als Dreijähriger von seinem Patenonkel geschenkt.

„Bares für Rares“: Ein wahrer Schatz für Gaming-Liebhaber

Nun möchte Ursula die Nintendo-Konsole mit dem Spiel Donkey Kong Hockey veräußern. Doch wie lautet das fachmännische Urteil des „Bares für Rares“-Sachverständigen Sven Deutschmanek?

Nach seiner Aussage fehlt bei dem Set die Styroporverpackung, die Bedienungsanleitung und die oberste Lasche ist abgerissen. Das Dilemma? „Das würde den Preis nochmal immens steigern“, schätzt er ein.

Glücklicherweise ist die Konsole sonst in einem tadellosen Zustand. Ursula würde sich schlappe 100 Euro wünschen. „Gönnen würde ich dir auch 500!“, wendet sich „Bares für Rares“-Kultmoderator Horst Lichter herzlich an die Seniorin.

Bei „Bares für Rares“ sorgt ein Nintendo-Retro-Game-Set für ein hitziges Wettbieten im Händlerraum. Foto: Screenshot ZDF

Ursula stapelt tief

„Ich denke so an die 150 bis 200 Euro in dem Zustand. Die werden recht hoch gehandelt“, sorgt Deutschmanek für Erleichterung bei Ursula. Doch in der Originalverpackung ist das Set einfach 400 bis 500 Euro wert. Ein enttäuschender Fakt, der aber glücklicherweise nicht das Ende für ihre „Bares für Rares“-Geschichte bedeutet.

Jetzt müssen nur noch die Händler mitspielen. Wer weiß: Vielleicht verbirgt sich unter ihnen ja ein Nintendo-Passionist und Sammler, der dem Retro-Schatz ein neues Zuhause gibt.

Damit hätte wohl niemand gerechnet…

Im „Bares für Rares“-Händlerraum herrscht zunächst Ahnunglosigkeit. Keiner scheint genau zu wissen, wie man mit diesem Retro-Schatz umgehen soll oder welchen Wert er wirklich hat. Doch als sie den Schätzpreis erfahren haben, geht es plötzlich los!

Die Händler Benjamin Leo Leo und Waldi liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und treiben die Gebote rasant in die Höhe. Bis schließlich überraschende 310 Euro als Endsumme genannt werden. Ohne zu zögern schlägt Ursula mit einem breiten Lächeln zu.

Am Ende kann sich Benjamin Leo über eine elektronische Retro-Rarität freuen, die nach Elisabeth Nürding besonders in Berlin heiß begehrt ist. Dagegen wurde Ursulas Expertise verdoppelt. Nun kann sie euphorisch die Heimreise antreten.