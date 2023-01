„Bares für Rares“: Fußballfans frohlocken! Sammelalbum bringt Hammer-Gewinn

Wirklich Umsatz machen konnte man bei der WM 2022 mit Fan-Artikeln nun wirklich nicht. Die Begeisterung für die Winter-WM im Wüstenstaat Katar hielt sich in Grenzen. Zur WM 1958 sah das noch ganz anders aus. Zwar schaffte es Deutschland hier auch nicht aufs Siegertreppchen (Brasilien wurde Weltmeister), dafür spielten sich die Deutschen immerhin auf Platz vier.

Und während die einen auf dem Rasen kickten, sammelten die anderen fleißig fürs Fan-Album. War es früher nur ein netter Zeitvertreib, kann „Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel heute sagen, dass sich das Sammeln gelohnt hat. Als zwei begeisterte Fußball-Fans ihm nämlich ein vollständiges Album von 1958 auf den Tisch legen, weiß der Experte sofort: Hiermit lässt sich ordentlich Geld verdienen.

„Bares für Rares“-Experte ganz begeistert von Sammelalbum

„Das ist vollständig, also die Fotos sind alle eingeklebt. Die deutsche Mannschaft ist natürlich jetzt hier das Hauptthema. Das heißt, alle Spiele wurden erklärt. Sie wurden auch kommentiert“, verrät Kümmel.

Außerdem „sieht man auch nochmal die Geburtsstunde eines sehr wichtigen und bedeutenden Spielers. Hier sieht man nämlich Pelé.“ Die Verkäufer gehen noch davon aus, dass sie mit ihrer Wunschsumme von 64 Euro gut dabei sind. Doch der Experte sieht deutlich mehr Wert in dem alten Heftchen.

„Bares für Rares“-Verkäufer streichen Mega-Deal ein

„Also, hier sehe ich eine Verkäuflichkeit zwischen 300 Euro und 500 Euro.“ Die Schätzung überrascht nicht nur die Verkäufer, sondern auch „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter, der ganz aus dem Häuschen ist.

Dass das vermeintlich unspektakuläre Fan-Objekt einen so hohen finanziellen Wert hat, überrascht auch die Händler. Am Ende ist es Elke Velten, die für 250 Euro zuschlägt. Ein Hammer-Deal für die Fußball-Fans. Immerhin haben sie fast das Vierfache an Geld bekommen, von dem, was sie sich vorab überlegt hatten.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Sonntags gibt’s die „Lieblingsstücke“ der Händler ab 11.50 Uhr im TV und online in der ZDF-Mediathek.