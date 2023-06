„Bares für Rares“: Ganz schön direkt! Diese Verkäuferin überrascht alle

Horst Lichter und sein „Bares für Rares„-Team aus Experten und Händlern ist nicht nur in Deutschland bekannt. Auch in Luxemburg erfreut sich der ZDF-Moderator mit der Trödelshow anscheinend größter Beliebtheit. Wie sonst ließe sich erklären, dass Tania und Georges extra aus dem Nachbarland angereist sind, um in der Show ihr Glück zu versuchen?

Mitgebracht hat Verkäuferin Tania „einen Ring mit Familiengeschichte. Der hat jetzt genug Familie gehabt, der kommt jetzt weg“, lautet ihr Vorhaben. Die „Bares für Rares“-Händler sollen im besten Fall darauf anspringen. Während sie hier nur hoffen kann, weiß sie an anderer Stelle bereits bestens Bescheid – ganz zum Erstaunen von Horst Lichter und Co.

„Bares für Rares“-Verkäuferin überrascht

„Ganz außergewöhnliche Form“, kann Horst Lichter schon mal feststellen, den Rest überlässt er der Expertin. Goldschmiedin Wendela Horz soll den Wert des Familienerbstücks ermitteln und legt gleich mal los. Mit 750er Gold und insgesamt circa ein Karat bei den Steinen ist es „ein sehr schönes Stück“, das sicherlich auch für die Händler der ZDF-Show interessant ist.

Bevor es allerdings in den Händlerraum geht, braucht Horst Lichter zunächst eine Antwort in Sachen Wunschpreis und die fällt direkter aus, als er gedacht hätte. „Mein Wunschpreis wäre genau 1.435 Euro“. Bei so einer genauen Aussage muss der Moderator nochmal nachfragen, wie Tania auf den Preis kommt. Ihre Antwort: So viel „kostet der Fernseher, den ich gerne haben möchte.“

Mann von Verkäuferin macht selbst Angebot

Bei so viel Direktheit kann Horst Lichter nur lachen. Er ist ganz begeistert von Tania und ihrer konkreten Preisvorstellung. Und siehe da, Wendela sieht den Wunschpreis durchaus als realistisch an. Ihre Schätzung liegt bei 1.200 Euro bis 1.500 Euro. Jetzt müssen nur noch die Händler mitspielen.

Blöd nur, dass die nicht so viel zahlen wollen. Um den Preis nochmal höher zu treiben, sagt Tania seufzend: „Wird der Fernseher kleiner“. Eine Bemerkung, die jetzt auch die Händler zum Lachen bringt. Und plötzlich wird Tanias Mann hellhörig. Er bietet an, das fehlende Geld selbst beizusteuern, damit sich seine Frau doch noch das gewünschte TV-Gerät kaufen kann. Damit ist der Kauf für 900 Euro besiegelt.

