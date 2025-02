Neue Expertin bei „Bares für Rares“ – „Vielleicht kommt sie Ihnen bekannt vor“

Überraschung! Am Montagnachmittag (3. Februar) stellte Horst Lichter eine neue Expertin bei „Bares für Rares“ vor. Annika Raßbach wird ab sofort zur Tat schreiten und die Objekte der Kandidaten unter die Lupe nehmen.

Die medizinische Fachangestellte aus Schwerte ist dabei kein neues Gesicht in der Welt von „Bares für Rares“. Treue Fans sind ihr im Laufe der Sendung schon einmal begegnet. Sie stand nämlich vor Kurzem schonmal am Expertenpult.

„Bares für Rares“: Von Kandidatin zur Expertin

„Also heute freue ich mich ganz besonders, denn wir haben eine neue Expertin im Team. Und vielleicht kommt sie Ihnen sogar bekannt vor“, begrüßt Horst Lichter das Publikum an diesem Montagnachmittag. Doch was meint der Moderator bloß damit? War sie etwa schonmal als Expertin in der beliebten ZDF-Show zu sehen?

+++ Star-Künstler bei „Bares für Rares“: Seine Bilder kosten ein „paar Hunderttausend Euro“ +++

Nein, eher im Gegenteil: Annika Raßbach ist es doch tatsächlich gelungen von einer einstigen Verkäuferin zur Expertin zu werden. In der Folge vom 4. Oktober 2024 war sie nämlich als Kandidatin bei „Bares für Rares“ zu Gast. Damals verkaufte die Dame aus Schwerte nämlich noch zwei Bilder ins Pulheimer Walzwerk. Beide stammten von Gottfried Helnwein, das eine ein Selbstporträt, das andere ein Bild des berühmten Schauspielers James Dean.

„Bares für Rares“: Neue Expertin legt los

Und schon steht sie auf der anderen Seite der Macht. „Mensch Annika, ist das cool? Ich kann mich noch genau erinnern, wie du da gestanden bist“, begrüßt Horst Lichter das neue Teammitglied. Annika Raßbach freut sich schon auf ihren ersten Einsatz und macht sich nach dem Pläuschen mit dem Moderator direkt an die Arbeit. Ihre erste Einschätzung gilt einer seltenen Schuco-Bahn mit Disneyland-Thema.

+++ „Bares für Rares“: Experte weist Kandidaten in die Schranken – „Bisschen übertrieben“ +++

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.