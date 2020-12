„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter: Ehrliches Geständnis – „Habe viele schlimme Situationen erlebt“

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Kurz vor Neujahr ist klar: 2020 war und ist eine große Herausforderung für uns alle, Corona hat die Welt noch immer fest im Griff. Auch „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter hatte in diesem Jahr zu kämpfen. Obwohl der 58-Jährige stets gut gelaunt im Fernsehen zu sehen ist, waren die vergangenen Monate auch für ihn nicht einfach.

In einem Interview mit der „Bild“ fand der ZDF-Moderator nun ehrliche Worte. Anfangs habe sich der erste Lockdown für ihn verrückt angefühlt, erzählt er. Plötzlich habe er einfach ohne Termine in den Tag hineinleben können, was großartig für ihn gewesen sei. „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter: „Ich habe viel bewusster gelebt und hatte nie Langeweile. Jetzt ist dafür auch unser Garten fertig.“

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter: Hartes Jahr

Zudem hätten sich nach vielen Jahren alte Freunde wieder bei ihm gemeldet. Doch auch für Horst Lichter war in diesem Jahr nicht jede Erfahrung schön.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter: „Viele schlimme Situationen“

Zurückblickend auf das Jahr sagt er: „Erst verging es unendlich langsam und dann rasend schnell. Ich habe viele schlimme Situationen erlebt. Als ich mir die Zahl der an Corona Verstorbenen bewusst machte, da wurden plötzlich die eigenen Probleme wie der Stau am Morgen unfassbar klein.“

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter: Weihnachten mit Ehefrau Nada

Jetzt steht das Weihnachtsfest vor der Tür – doch groß gefeiert wird auch im Hause Lichter nicht. Der 58-Jährige feiert alleine mit Ehefrau Nada und Hündin Stella. Treffen und Besuche sind wegen Corona abgesagt.

Horst Lichter und Ehefrau Nada. (Archivbild) Foto: imago images / Future Image

+++ „Bares für Rares“: Mann will Familienerbstück verkaufen – als Horst Lichter DAS sieht, wird ihm ganz anders +++

Dennoch kann sich der „Bares für Rares“-Moderator freuen: Er wird wieder Opa. Das dritte Kind seines Sohnes und dessen Frau soll an Heiligabend zur Welt kommen, verrät Horst Lichter der „Bild“. (cs)