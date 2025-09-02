Louis Armstrong-Werke bei „Bares für Rares“ – Händler zahlen kräftig drauf

Rembrandt, Otto Mueller oder Picasso – bei „Bares für Rares“ tauchen immer wieder Werke großer Namen auf. Doch was Kandidatin Franziska in die Trödelshow bringt, ist ein echter Knaller und zugleich ein Stück Musikgeschichte: eine streng limitierte Gedenkmappe der Jazz-Ikone Louis Armstrong.

Mit Liedern wie „A Kiss to Build a Dream On“, „Hello, Dolly!“ oder „What a Wonderful World“ hat Armstrong Generationen geprägt und ihm den Ruf als Ausnahmekünstler eingebracht. Kein Wunder, dass sich die Händler um diese Sammlung reißen.

Jazz-Ikone begeistert bei „Bares für Rares“

Auch nach seinem Tod 1971 blieb der Einfluss von Louis Armstrong spürbar. Zum 5. Todestag veröffentlichte der Hamburger Merlin Verlag 1976 eine besondere Edition. Zehn Grafiken renommierter Künstler, begleitet von zehn Langspielplatten des Musikers, verborgen in einem Geheimfach, wurden in limitierter Stückzahl auf den Markt gebracht. Genau dieses seltene Sammlerobjekt liegt nun auf dem Händlertisch.

Die Mappe stammt aus dem Besitz der Großeltern von Franziskas Partner, die mit einem der beteiligten Künstler befreundet waren. Gut erhalten und vollständig erhofft sich die Kandidatin dafür 1.000 Euro. Expertin Bianca Schlosser schätzt das Bundle realistisch auf 700 bis 1.000 Euro ein. Doch im Händlerraum nimmt die Geschichte Fahrt auf.

„Bares für Rares“-Händler lassen nicht locker

Wolfgang Pauritsch eröffnet das Bietgefecht mit 500 Euro. Anaïsio Guedes und Neuzugang Liza Kielon steigen sofort mit ein und die Summe klettert rasch in die Höhe. 1.000 Euro sind schnell erreicht und somit wird der Schätzwert direkt übertroffen. Elke Velten-Tönnies lässt ebenfalls nicht locker und legt 1.100 Euro nach.

Doch es entwickelt sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Gebot um Gebot steigert sich der Preis, keiner will das außergewöhnliche Stück Jazzgeschichte ziehen lassen. Schließlich setzt sich Anaïsio durch. Für stolze 1.600 Euro darf er die Gedenkmappe sein Eigen nennen und Franziska verlässt das Studio mit einem Gewinn, der ihre Erwartungen deutlich übertrifft.

Die entsprechende „Bares für Rares“-Folge wird am 4. September im ZDF ausgestrahlt. Anschließend ist sie auch in der Mediathek des Senders abrufbar.