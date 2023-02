„Bares für Rares“: Händlerin hat es auf medizinisches Instrument abgesehen – sie will es selbst behalten

Gemälde, Bronzefiguren, Lampen, Geschirr und Schmuck: All das sind übliche Verkaufsgegenstände, mit denen die „Bares für Rares“-Stars tagtäglich zu tun haben. Was die Kantinenangestellte Marion jedoch in den Händlerraum bringt, lässt die Profis staunen. Nicht nur ist es eine wahre Rarität, gleichzeitig ist sie auch noch über 120 Jahre alt.

Der Auftritt der 59-Jährigen ist der ZDF-Produktion in Erinnerung geblieben. In einer neuen Folge „Bares für Rares – Lieblingsstücke“ blickt Experte Detlev Kümmel noch einmal auf Marions Besuch zurück. Der Deal lässt ihn noch heute breit grinsen.

Frau verkauft Nabelschere bei „Bares für Rares“: Elke Velten kann sie gebrauchen

An eine solche Rarität kommt schließlich nicht jeder ran. Verkäuferin Marion ist ein waschechter Trödelmarkt-Fan. „Von München bis nach Berlin fahre ich überall hin und gucke“, erzählt sie „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter. Mit dem eingenommenen Geld möchte sie sich direkt den nächsten Besuch auf einem Flohmarkt finanzieren.

Doch ob sie für ihren seltenen Schatz auch einen Abnehmer findet, weiß sie noch nicht. Marion bietet eine Nabelschere aus 800er Silber zum Verkauf an. Laut der Expertise von „Bares für Rares“-Star Detlev Kümmel stammt sie ungefähr aus dem Jahr 1900. „Diese Objekte, das sind Antiquitäten!“, betont er. Den Wert des medizinischen Instruments, mit dem die Nabelschnüre von Babys abgeklemmt werden, schätzt Detlev auf bis zu 120 Euro.

Für die über 120 Jahre alte Nabelschere wünscht sich die Verkäuferin mindestens 80 Euro. Foto: Screenshot ZDF

Als „Bares für Rares“-Händlerin Elke Velten die Schere sieht, ist es sofort um sie geschehen. Da die aufwendig gestaltete Nabelschere von Marion weniger als Instrument, sondern mehr als Präsent für eine frischgebackene Mutter gedacht ist, hat die Galeristin auch schon eine Verwendung dafür im Sinn. „Wir haben gerade ein Baby bekommen in der Familie“, erzählt sie vor der Kamera. Anlässlich der Geburt ihres inzwischen fünften Enkelkindes wolle sie die Schere selbst erwerben. Für einen Verkaufspreis von 120 Euro überlässt Marion ihr schließlich das gute Stück.

„Bares für Rares“ wird in der Regel werktags um 15.05 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In der ZDF-Mediathek sind die Folgen rund um die Uhr kostenlos aufrufbar.