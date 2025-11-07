„Was redest du da?“ – Horst Lichter verblüfft „Bares für Rares“-Experten

Normalerweise geht es am Händlerpult von „Bares für Rares“ um die Expertise und spannende Hintergrundgeschichten zu antiken Schätzen. Doch bevor die Händler und Experten ins Geschäftliche einsteigen, lockert Horst Lichter die Stimmung traditionell mit persönlichen Fragen an die Kandidaten auf. Dieses Mal entlockt er einer Teilnehmerin das Geständnis, dass sie früher Ballett getanzt hat.

Eine beiläufige Bemerkung, die Lichter jedoch zu einer überraschenden Enthüllung nutzt, die sogar Experten Detlev Kümmel aus der Fassung bringt.

„Bares für Rares“-Händler kann es kaum glauben

Denn der Moderator packt aus: Er selbst habe einmal Ballett getanzt. Detlev Kümmel schaut ihn entgeistert an, ist völlig ungläubig angesichts dieser Information. „Ich war wunderbar, da gab’s keinen sterbenden Schwan, da gab’s eine fliegende Ente“, scherzt Lichter. Kümmel schüttelt den Kopf und kann es kaum fassen: „Du hast Ballett getanzt, was redest du da?“

Doch Lichter lässt sich nicht beirren. Um seinen Kollegen zu überzeugen, schwingt er kurzerhand das Bein auf den Expertisentisch, sehr zur Freude der Zuschauer.

„Bares für Rares“-Fans reagieren sofort

Der Clip aus der Sendung landete auf dem offiziellen Instagram-Account der ZDF-Show und sorgt auch dort für Begeisterung. „Ich liebe es, wie immer mehr über Horst zu Tage kommt“, kommentiert ein Nutzer. Ein anderer fordert: „Wir brauchen Fotos.“ Wiederum andere reagieren skeptisch und zweifeln die Ballett-Karriere des Moderators an.

Die Macher der Sendung selbst nehmen das Ganze mit Humor. Unter dem Video schreiben sie: „Bodybuilder, Koch, Moderator und Balletttänzer … Was war dieser Mann NICHT?“

Tatsächlich begann Horst Lichter seine Laufbahn einst als Bodybuilder. Später arbeitete er als Gastronom, bevor er zum charmanten Trödel-Moderator im ZDF wurde.