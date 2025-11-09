Irre Szene bei „Bares für Rares“ – Händler verpasst das Schnäppchen seines Lebens

Bei „Bares für Rares“ geht es manchmal um Sekunden – und diesmal kostete ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit einen Händler das heiß begehrte Objekt. Eine antike Jugendstil-Vase brachte die Bieter im Händlerraum ordentlich ins Schwitzen.

Elisabeth und Nicole Schmidt aus Nordrhein-Westfalen traten mit einem besonderen Erbstück an. „Ich finde die Vase sehr schön, aber ich habe dazu keine Bindung mehr“, erklärte Mutter Elisabeth. Tochter Nicole sah das anders: „Die ist von meiner Mutter, das ist ein Erbstück. Die Vase ist über 100 Jahre alt.“

„Bares für Rares“: Fabian Kahl schaut in die Röhre

Experte Albert Maier (76) war sofort begeistert. „Für einen Kunstkenner ist es ein absolutes Highlight, was Sie mitgebracht haben“, lobte er. Die Vase stammt von der berühmten Manufaktur Loetz Witwe aus Österreich und wurde um 1900 gefertigt. „Ich habe keine Beschädigungen sehen können“, stellte Maier fest. Sein Urteil: 800 bis 1.200 Euro seien realistisch.

Im Händlerraum entfachte sofort ein Bieterduell. Elisabeth Nüdling zeigte sich beeindruckt: „Wir haben selten eine so wunderschöne Vase in dieser Art gesehen, wie Sie sie uns heute mitgebracht haben.“ Doch den Zuschlag holten sich andere. Vor allem Wolfgang Pauritsch (53) und Fabian Kahl (34) lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Immer wieder überboten sie sich, bis Pauritsch schließlich 1.600 Euro bot. Kahl gab auf – zumindest kurzzeitig.

Kaum war der Deal besiegelt, wollte der Thüringer doch noch mitmischen. „Ich biete 1.650 Euro!“, rief er in die Runde. Doch seine Kollegen schüttelten nur den Kopf – zu spät! Der Verkauf war längst abgeschlossen. Kahl hatte sich verzockt, und Pauritsch hielt die Vase schon in den Händen.