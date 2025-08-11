„Bares für Rares“: Leica-Kamera enthüllt Rekord-Versteigerung

Eigentlich wollten Ruth und Brigitte aus Obersulm nur eine Leica-Kamera verkaufen. Doch dann kommt heraus: Einer der „Bares für Rares“-Händler ist Rekordhalter und zwar weltweit!

Moderator Horst Lichter (63) ist sofort verliebt in das edle Stück: „Haben wollen!“ Aber Ahnung? „Null“, gibt er zu. Experte Detlev Kümmel gesteht, er könne selbst nicht besonders gut manuell fotografieren. Dafür weiß er, was er vor sich hat: Eine Leica M2 aus dem Jahr 1958, fast unbenutzt, dazu zwei Objektive, Filter und Selbstauslöser.

„Bares für Rares“-Händler hält irren Weltrekord

Die Kamera bekamen die Schwestern vor 20 Jahren vom onkeligen Sammler geschenkt. Fotografiert wurde damit nie. Kümmel schwärmt vom „tadellosen Zustand“ und bestätigt den Wunschpreis von 1.500 Euro. Dann der Hammer: „Die teuerste Leica hat 14,4 Millionen gebracht“, erzählt Kümmel, und verrät: „Weißt du, wer sie versteigert hat? Wolfgang!“ Horst Lichter staunt.

Wolfgang Pauritsch ist nicht nur Händler, sondern auch Weltrekord-Auktionator. Im Händlerraum erkennt Pauritsch das Mitbringsel sofort. „Ich glaube, Sie werden die Kamera heute los“, sagt er verschmitzt. Sofort macht er gleich das erste Gebot: 750 Euro. Christian Vechtel kontert, immer in Zehner-Schritten. „Das sind ja Minischritte“, meckert Brigitte.

Pauritsch geht auf 1.500 Euro, Vechtel legt noch einen Zehner drauf. Am Ende macht Wolfgang 1.550 Euro klar und bedankt sich ironisch beim Kollegen: „Weil du es noch ein bisschen hochgehoben hast.“ Vechtel lacht: „Bitte, so bin ich zu dir.“ Die Schwestern sind begeistert.



Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr.