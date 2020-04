„Bares für Rares“: Kult-Experte mit bitterer Ankündigung – wenn DAS passiert, dann „höre ich auf“

Bei „Bares für Rares“ erfährt man als Zuschauer nur wenig über die Stars der ZDF-Trödelsendung. Dabei haben einige von ihnen Geheimnisse, mit denen die Fans sicher nicht gerechnet hätten.

Jetzt allerdings macht einer der Mitwirkenden bei „Bares für Rares“ eine Aussage, die vor allem eingefleischte Zuschauer mehr als schockieren dürfte.

„Bares für Rares“: Experte macht bittere Ankündigung

Sven Deutschmanek ist seit Jahren fester Bestandteil des „Bares für Rares“-Teams, fungiert beim ZDF als Trödelexperte und gibt folglich seine fachkundige Einschätzung zu einzelnen Raritäten, die die Verkäufer anbringen.

+++ Lena Meyer-Landrut: Kandidatin singt bei „The Voice Kids“ – Lena reicht's: „Es nervt…“ +++

Sven Deutschmanek Foto: ZDF/ Frank W. Hempel

Sein Kollege Horst Lichter gilt als Moderator zwar als der heimliche Star der ZDF-Show. Aber auch ein Sven Deutschmanek wird mittlerweile auf der Straße von Fans erkannt. Dass verriet der 43-Jährige nun den Stuttgarter Nachrichten.

„Ja, das bleibt nicht aus. Aber man wächst da hinein. Ganz am Anfang war das noch nicht so, Horst hat uns dann darauf vorbereitet, dass das kommen wird. Ich kann aber gut damit umgehen und es sind auch immer sehr viele nette Gespräche dabei“, so Deutschmanek.

+++ „Bares für Rares“ im ZDF: Händler will aussteigen – und enthüllt DIESE Hammer-Story! +++

-------------------------

Das ist die Show „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ wird im ZDF ausgestrahlt

Seit 2013 gibt es die Trödelshow schon

Horst Lichter ist Moderator

„Bares für Rares“ gilt als die erfolgreichste Sendung im Nachmittagsprogramm des ZDF

-------------------------

„Ich fahre auch keinen Porsche“

Abheben würde er aber nicht: „Ich fahre auch keinen Porsche, und lebe völlig normal. Das ist mir ganz wichtig“, so der „Bares für Rares“-Star. Aber er warnt auch: „Sollte ich mich durch den TV-Job verändern, höre ich auf. Das wäre schlimm für mich, ich will mir treu bleiben.“

+++ Queen Elizabeth II.: Offiziell! jetzt kommt raus, dass sie und Prinz Philip ... +++

Bis jetzt sieht es allerdings ganz danach aus, als sei Sven Deutschmanek bodenständig geblieben. Nebenbei betreibt der gelernte Kfz-Mechaniker immer noch seinen Antiquitätenladen.

Ein vorzeitiges Ende der Trödelsendung ist also erst mal nicht in Sicht.

Sven Deutschmanek plaudert Geheimnis über Horst Lichter aus

Was Sven Deutschmanek jetzt allerdings für Geheimnisse über seinen „Bares für Rares“-Kollegen Horst Lichter ausgeplaudert hat, das erfährst du hier >>>