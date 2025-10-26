Alte Krawatten-Nadel sprengt bei „Bares für Rares“ alle Erwartungen

Susanne Fürer (51) macht sich auf zu „Bares für Rares“ und legt Moderator Horst Lichter (63) ein ganz besonderes Schmuckstück auf den Tisch. Es handelt sich um eine Brosche, die früher eine Krawatten-Nadel war und laut Familiengeschichte einst vom letzten russischen Zaren stamm!

„Die hat ein Ur-Großonkel von mir verliehen bekommen – vom letzten russischen Zaren. Zumindest erzählt man das in der Familie“, erklärt die Verkäuferin. Der Urgroßonkel habe damals ein Trompetensolo vor dem Zarenpaar gespielt. Die Zarin sei so gerührt gewesen, dass sie ihm das Stück schenkte. Horst Lichter staunt nicht schlecht. Aber ob die Legende hält, muss Expertin Wendela Horz (55) klären.

„Bares für Rares“: Schmuckstück sorgt für Bieter-Wahnsinn

Sie analysiert das gute Stück genau. „Die ursprüngliche Krawatten-Nadel war der Doppeladler in der Mitte“, erklärt sie. „Der Unterbau wurde später ergänzt, wahrscheinlich in den 60er oder 70er Jahren.“ Der Mittelteil sei aber tatsächlich alt, „vom Anfang des 20. Jahrhunderts“.

Dann die ehrliche Einschätzung: „Der Zar selbst hat so eine Nadel sicher nicht getragen“, sagt Horz. Trotzdem handelt es sich um ein echtes Schmuckstück. Es ist sogar deutlich wertvoller, als Susanne dachte! Die Verkäuferin wünscht sich 250 Euro. Die Expertin überrascht: „300 bis 400 Euro bekommen Sie bestimmt.“

Doch im Händlerraum dann die überraschende Wende. Daniel Meyer (52), Elke Velten (72) & Co. überbieten sich gegenseitig. Die Summe steigt und steigt bis stolze 1500 Euro auf dem Tisch liegen! Die Brosche landet bei Meyer, und Susanne kann ihr Glück kaum fassen.

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr.