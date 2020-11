Bares für Rares: „Kelly Family“-Star hat Tasche dabei – beim Händler-Preis kippen fast alle um

Hoher Besuch bei „Bares für Rares“. In der XXL-Sendung am Mittwochabend besucht keine Geringere als „Kelly Family“-Star Patricia Kelly (50) das Schloss Drachenburg, wo die Raritäten diesmal angeboten werden.

Und Patricia Kelly selbst hat ein Faible für Antiquitäten. Schließlich hat die Kelly Family während ihrer musikalischen Hochphase selbst auf einem schloss bei Erftstadt in Gymnich gewohnt.

Jetzt hat die Sängerin ein besonderes Produkt dabei, das sie bei „Bares für Rares“ verkaufen will. Sie hat noch keine Ahnung, dass sie später aus allen Wolken fallen wird.

Bares für Rares: „Kelly Family“-Star Patricia hat Tasche dabei – mit besonderer Geschichte

Als ZDF-Moderator Horst Lichter sein berühmtes Gegenüber sieht, ist er erst mal perplex: „Ich werde verrückt, jetzt wird wieder ein Träumchen wahr.“

Und nicht nur für ihn. Auch Patricia Kelly fühlt sich pudelwohl in der historischen Location. „Wir hatten Schloss Gymnich. Deshalb bin ich auch heute hier, weil mich das Thema so interessiert hat. Papa war ein Antiquitäten-Händler. Er hat diese Liebe für alte Sachen an mich weiter geerbt.“

Patricia Kelly fällt in der ZDF-Show vom Glauben ab. Foto: ZDF Screenshot

Mit dabei hat die Musikerin eine Tasche aus Amsterdam, die sie während ihres dreijährigen Aufenthaltes in den 80ern dort erworben hat. Jedes Wochenende bekamen die Kelly Kids damals ein bisschen Geld und sollten beim berühmten Waterlooplein Flohmarkt etwas kaufen, das sie ihrem Vater später präsentieren konnten. „Er hat uns in erster Linie die Liebe zu den schönen Dingen geschenkt“, erzählt der „Kelly Family“-Star in der ZDF-Trödelshow.

Diese Tasche hat Patricia Kelly in Amsterdam erworben. Foto: ZDF Screenshot

Die Tasche, die Patricia mitbringt, ist deshalb etwas Besonderes. Sie wird aus echten Münzen zusammengehalten, das sei laut Einschätzung des Experten Detlev Kümmel eher selten. Es handelt sich jeweils um Drei-Pence-Münzen aus Großbritannien mit dem Bild von König George IV. Alles 925er Silbermünzen zwischen den Jahren 1876 und 1919. Die Tasche selbst soll in den 20ern entstanden sein, schätzt Detlev Kümmel.

200 Euro will „Bares für Rares“-Kandidatin Patrica Kelly haben, 350 schätzt der Experte. Da ahnt noch niemand, wie viel sie wirklich wert ist.

Doch die Tasche allein ist es nicht, die die Händler überzeugt. Sie sehen vor allem darin Potenzial, dass das gute Stück rund 30 Jahre in Besitz eines „Kelly Family“-Mitglieds war. Die Preisvorschläge gehen plötzlich immer höher, bis einer der Händler alle umhaut: „1000!“ Patricia: „Jetzt bin ich platt!“ Dann hat sie eine Idee: „Wir machen Folgendes: Weil du so mutig warst, lege ich aus meinem privaten Geld noch mal 500 drauf und dann haben wir 1500 für die Brustkrebs Deutschland e.V.“

Da hat sich der Besuch in der XXL-Show von „Bares für Rares“ doch mehr als gelohnt. (jhe)