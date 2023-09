„Bares für Rares“: Kandidatin will alte Uniform verkaufen – plötzlich zückt sie ein Foto

„Bares für Rares“ lässt das Herz jedes Trödelfans höher schlagen. Horst Lichter führt traditionsgemäß durch die beliebte ZDF-Sendung, in der Raritäten einen neuen Besitzer finden. In jeder Folge versuchen verschiedene Kandidaten ihre alten Schätze an das mehrköpfige Händlerteam zu verkaufen und dabei den bestmöglichen Preis herauszuschlagen.

Doch manchmal geraten die antiken Objekte in den Hintergrund und die Geschichte des Kandidaten erhält die volle Aufmerksamkeit. Die Zuschauer warten regelrecht darauf, unterhalten zu werden. Auch in der „Bares für Rares“-Folge von Mittwoch (6. September 2023) dreht sich plötzlich alles um einen der Kandidaten.

„Bares für Rares“: Und plötzlich wird es emotional

Eine Kandidatin der heutigen Folge von „Bares für Rares“ ist die 48-jährige Annett Schadeberg aus Münster. Sie stellt eine Garde-Uniformjacke bereit, die ihr sehr am Herzen liegt. Im Gespräch wird auch klar, wieso – die Jacke ist bereits seit 150 Jahren im Besitz ihrer Familie. Das historische Kleidungsstück zeugt von einer bewegten Vergangenheit des Ururgroßvaters von Annett, der Robert Michael hieß. Und damit nicht genug, Annett zaubert ein altes eingerahmtes Foto der „Reserven der I. Escadron Garde Hosaren-Regiments 1874-75-1878“ hervor, auf dem auch ihr Ururgroßvater zu sehen ist.

Dass die Uniformjacke einen emotional hohen Wert für die Kandidatin hat, ist nun endgültig bewiesen. Im Gespräch mit Expertin Dr. Bianca Berding wird der Wert auf 600 bis 700 Euro geschätzt, Annette würde ihr Erinnerungsstück gerne für mindestens 700 Euro abgeben.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Nachdem die Händlerrunde die Uniformjacke näher begutachtet hat, fallen direkt die ersten Gebote. Schüchtern wird mit einer Summe von 200 Euro begonnen, bei der 500-Euro-Grenze stellt Annett klar, dass ihr dieser Betrag zu wenig ist. Händler Christian Vechtel bereitet ein letztes Angebot, 550 Euro. Annett nimmt das Angebot leicht widerwillig an.

Das Geld wird sie sich mit ihrer Schwester teilen, die Uniformjacke befand sich nämlich im Besitz beider Schwestern. Ein gemeinsames Essen mit der Familie ist nun geplant.