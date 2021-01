„Bares für Rares“-Händler Julian geht in Drogerie – unglaublich, was er plötzlich entdeckt

Auch wenn Horst Lichter und seine Experten vordergründig die „Bares für Rares“-Kandidaten aus der Reserve locken, sind es obendrein auch die Händler, die in der ZDF-Trödelshow oft für gute Stimmung sorgen.

Einer der „Bares für Rares“-Händler ist Julian Schmitz-Avila. Der Kunst- und Antiquitätenhändler hat sich vor allem mit seiner sympathischen Art viele Fans gemacht. Jetzt meldet sich der 34-Jährige im neuen Jahr auf Instagram, um seinen Followern von seiner unglaublichen Entdeckung im Drogeriemarkt zu berichten.

„Bares für Rares“-Händler Julian geht in Drogerie und entdeckt DAS

Bares für Rares: Händler Julian besucht einen Drogerieladen. Foto: Instgaram/ Julian Schmitz-Avila

Richtig, Julian Schmitz-Avila steht zur Abwechslung mal nicht hinterm „Bares für Rares“-Pult, sondern mitten bei Rossmann.

„Ja ihr Lieben, vielleicht könnt ihr es erkennen, ich bin in einem Geschäft, und zwar im Rossmann“, erzählt der ZDF-Star in seiner Instagram-Story, zeigt sich im Video in Nahaufnahme mit Maske. Und dann sieht er es: „Guck mal, was es hier gibt!“

------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

sie wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

-------------------------

Julian Schmitz-Avila entdeckt ein "bares für Rares"-Spiel bei Rossmann. Foto: Instagram/ Julian Schmitz-Avila

Was er dort gesehen hat? Das Spiel zu seiner Trödelshow „Bares für Rares“! Kein Wunder, dass Julian Schmitz-Avila diese erfreuliche Entdeckung mit seiner Fangemeinde teilen will. Julian: „Allemann zum Rossmann, würde ich sagen.“

„Bares für Rares“: Julian Schmitz-Avila mit ehrlichen Worten

Der Kunsthändler scheint nicht nur durch das Drogerie-Highlight gerade gut drauf zu sein. Erst zwei Tage zuvor verriet er auf Instagram, dass 2020 trotz der coronabedingten Umstände für ihn doch ganz gut war. In seinem Post schreibt er:

„So, das war‘s! 2020 geht zu Ende, was für ein Jahr. Für mich persönlich war es ein tolles Jahr, trotz des ganzen Schlamassels: Der Möbelsektor im Antiquitätenbereich hat eine kleine Renaissance erlebt, Bares für Rares konnte weitergedreht (und der Erfolg beibehalten) werden und auch privat bin ich positiv überrascht. Darüber bin ich zutiefst dankbar, das könnt ihr mir glauben.“

-------------------------

-------------------------

Und weiter: „Denke ich an die Gastronomie, die kleinen, familiären Betriebe, den Tante Emma Laden um die Ecke, den Einzelhändler in der Innenstadt, dann weiß ich das alles noch mehr zu schätzen. Auf dass 2021 2020 vergessen macht! Hoch die Tassen!“

Wer Julian Schmitz-Avila bei „Bares für Rares“ in Action sehen will, der kann das immer montags bis freitags ab 15:00 Uhr im ZDF tun. (jhe)