„Ärgere mich“: „Bares für Rares“-Händler bereut Entscheidung noch im Händlerraum

Manchmal ärgert man sich über Dinge, die man gekauft hat. Manchmal über die Dinge, die man nicht gekauft hat. „Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila war zuletzt eher von zweiterer Option geplagt. Doch was war geschehen?

Beginnen wir doch von vorne. So war Burkhardt Wendt aus Bad Waldsee mit einem riesigen Gemälde zu „Bares für Rares“ gekommen. Ein Gemälde, das drei nackte Damen in einem Wald zeigte. Und das in nahezu Lebensgröße.

Riesiges Aktgemälde bei „Bares für Rares“

Ein wahrlich beeindruckendes Bild, das auch Bianca Berding durchaus den Atem rauben konnte. Problematisch jedoch: Der Zustand des Bildes war gar nicht mehr schön. So hatte das Werk von Max Beringer schon einiges aushalten müssen.

Die Leinwand war dünn geworden, es gab schon Ausbesserungen, dazu platzte an manchen Stellen die Farbe ab und auch der riesige Rahmen befand sich nicht mehr in einem optimalen Zustand.

Die 5.000 Euro, die sich Burkhardt Wendt wünschte, waren aus Sicht von Kunstexpertin Bianca Berding leider nicht machbar: „Das ist natürlich eine Nummer bei dem Zustand. Wäre das Bild sehr viel besser im Erhaltungszustand, wäre ich schon so an die 3.000 Euro. Aber das Bild hat einen sehr schlechten Erhaltungszustand, deswegen wäre ich leider nur bei 1.700 bis 2.000 Euro.“

Kommt es zum Verkauf nach dem Verkauf

Eine deutliche Diskrepanz. Doch Wendt wollte dem Bild ein neues Zuhause verschaffen. Also ging es in den Händlerraum. Und das war die absolut richtige Entscheidung. Die waren nämlich begeistert von dem überdimensionalen Akt.

Ein riesiges Akt-Gemälde ließ die „Bares für Rares“-Händler dahinschmelzen. Foto: Screenshot ZDF

Vor allem Julian Schmitz-Avila und Leo Leo waren angetan. Besonders die Größte fand Schmitz-Avila super. Und so entwickelte sich schnell ein Bietergefecht zwischen den Händlern.

Den konnte schlussendlich Leo für sich entscheiden, zahlte sogar 5.500 Euro. Sein bis dato größter Kauf. Doch so ganz beendet war die Sache damit nicht. Julian Schmitz-Avila beschlich die späte Reue, doch nicht noch etwas länger weitergemacht zu haben. „Ich ärgere mich jetzt schon. Ich kaufe es dir ab. 7.500“, so der 38-Jährige. Doch da machte „Bares für Rares“-Star Leo nicht mit. Er behielt das Bild, lehnte das Angebot seines Kollegen ab.