„Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila zeigt sich völlig betrunken vor laufender Kamera

Was ist denn mit Julian Schmitz-Avila los? Der „Bares für Rares„-Händler scheint völlig neben sich zu stehen, als er sich bei seinen Fans auf Instagram meldet. Wie es scheint, hat er während seines Urlaubes auf der thailändischen Insel Ko Samui zu tief ins Glas geschaut.

So haben ihn seine Fans wohl selten gesehen: Mit aufgeknöpftem Poloshirt, zerzauster Frisur und unkontrollierten Grimassen zeigt sich der „Bares für Rares„-Händler Julian Schmitz-Avila vor laufender Kamera. Doch wieso filmt er sich in diesem angeschwipsten Zustand?

„Bares für Rares“-Händler: So haben ihn Zuschauer noch nie gesehen

Dass Schmitz-Avila kein Kind von Traurigkeit ist und auch gerne mal mit einem Bierchen anstößt, sieht man in den sozialen Medien hin und wieder mal. Doch solche Bilder bekamen seine Follower auf Instagram und Facebook wohl noch nie zu sehen. Sichtlich betrunken spricht Julian Schmitz-Avila am am Dienstagabend (18. April 2023) zu seinen Fans.

„Ich weiß, dass manche Fans von mir seit geraumer Zeit auf betrunkene Stories warten. Heute…“, beginnt der Kunsthändler seine Ausführungen und bricht prompt ab. Denn ein Mann, der mit ihm am Tisch sitzt, beginnt plötzlich zu singen. Das Lied besteht scheint eine Liebeserklärung an die Insel Ko Samui zu sein. Prompt steigen Julian und die restlichen Anwesenden mit ein und trällern mit. Schiefe Töne und Textpatzer inklusive.

Julian Schmitz-Avila lacht sich schlapp

In der zweiten Sequenz dieser ungewöhnlichen Einblicke zeigt der Händler erneut die Männerrunde am Tisch. Dieses Mal filmt Julian Schmitz-Avila einen Herren, der anscheinend noch mehr getrunken hat als er selbst und lacht sich über dessen Monolog kaputt.

Der Mann versucht die Regeln eines Spiels zu erklären, was gerade wohl schon in vollem Gange zu sein scheint. Dabei lallt und brabbelt er Sätze vor sich hin, die den ZDF-Star so sehr amüsieren, dass er sich während der Aufnahmen immer wieder ins Fäustchen lacht. Wie das Ganze letztendlich ausgegangen ist, weiß wohl nur Julian-Schmitz Avila selbst.

