„Bares für Rares“: Unglaublich! Quietschekätzchen wird zum Preisknaller

Bei der ZDF-Kultshow „Bares für Rares“ sorgen funkelnder Goldschmuck, edle Luxusuhren oder besondere Gemälde regelmäßig für echte Sensationen. Dabei wechseln sie nicht selten zu horrenden Preisen den Besitzer.

Doch manchmal sind es überraschenderweise gerade die unscheinbaren Exponate, die plötzlich alle Erwartungen der Zuschauer sprengen.

In der „Bares für Rares-Lieblingsstücke“-Episode vom 31. August sorgt Teilnehmerin Manuela Köpke mit einem kleinen, quietschenden Kunststoff-Kätzchen der tschechischen Spielzeug-Designerin Libuše Niklová für großes Aufsehen.

„Bares für Rares“: Schwarzes Kätzchen sorgt für Überraschungsmomente

Das schwarze Objekt mit einer Akkordeon-Form sieht nicht nur ausgefallen aus, sondern gibt beim Drücken auch ein Quietschen von sich – wie berühmt berüchtigte Quietscheentchen.

Der „Bares für Rares“-Sachverständige Detlev Kümmel tappt ein wenig im Dunkeln: Ich kann nicht genau sagen, wann es hergestellt wurde. Ich denke, dass es Ende der 60er- oder Anfang der 70er-Jahre war“, erklärt er.

Zudem ist der Zustand ausgesprochen gut und es ist ein Firmenzeichen des tschechischen Unternehmens „Fatra Napajedla“ erkennbar. Horst Lichter fällt noch ein anderes unglaubliches Detail auf. „Hinten hat mal ein Kind in den Schwanz gebissen. Hier sieht man noch die Zähnchen-Abdrücke“, merkt er an und verweist auf die beschriebene Stelle.

Die Expertise ist kaum zu glauben…

Doch die entscheidende Frage nun: Was ist das Kätzchen wert? Manuela hat sich im Vorfeld informiert und hofft auf unfassbare 250 Euro.

„Wenn jetzt jemand den Preis hört, der das Kätzchen nicht kennt, bekommt er einen Schrecken. Ich muss Ihnen Recht geben. 200 bis 300 Euro sind möglich“, stimmt der „Bares für Rares“-Experte ihr zu.

Jan Čížek erlebt einen besonderen Moment

Das Kätzchen beeindruckt im „Bares für Rares“-Händlerraum gleich alle Anwesenden und wird durchgereicht. Besonders Jan Čížek ist sichtlich angetan, da er es aus seinem Heimatland Tschechien kennt. Mit 20 Euro starten sie und sie überbieten sich rasant.

Ab 20 Euro liefern sich Waldi und Jan ein rasantes „Bares für Rares“-Bieterduell. Am Ende setzt sich Jan durch und schnappt sich das Kult-Stück für 250 Euro. Ein echtes Happy End für Manuela und Jan! Vielleicht werden bei ihm ja sogar Kindheitserinnerungen geweckt…