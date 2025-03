Zoff bei „Bares für Rares“ – Verkauf wider Willen

Bei „Bares für Rares“ geht nicht jeder Deal glatt über die Bühne. Manchmal fliegen sogar die Fetzen. So auch bei Annegret und Helgo Malorny aus Göttingen. Dabei bieten sie eine echte Rarität an: Eine Serigrafie-Mappe von Loriot, dem Kult-Cartoonisten. Doch der Verkauf endet im Ehekrach!

Schon beim Vorgespräch knistert die Luft. „Wir wollten die eigentlich aufhängen, aber war wohl nichts“, stellt Helgo enttäuscht fest. Doch Annegret wittert das große Geld. Die Mappe zeigt den berühmten Sketch „Herren im Bad“ aus dem Jahr 1978. Das Werk, handsigniert und in tadellosem Zustand, stammt allerdings aus einem jüngeren Datum – aus dem Jahr 1994. Dennoch ein echter Schatz! Experte schätzen den Wert auf bis zu 1.400 Euro.

„Bares für Rares“: Er wollte es nicht verkaufen

Das Ehepaar wünscht sich ein sattes Sümmchen von 1.000 Euro. Ob sich der Wunsch auch mit der Expertenschätzung abdeckt? Experte Detlev Kümmel (56) schätzt den Wert sogar höher ein und datiert zwischen 1.200 und 1.400 Euro! Annegret triumphiert: „Ich hab’s dir gleich gesagt, das ist schon ein bisschen was wert!“ Helgo hingegen grummelt vor sich hin. Er wollte die Mappe nicht verkaufen.

+++ Auch spannend: „Bares für Rares“: Experte entsetzt – „Ist das ernst gemeint?“ +++

Helgo deutlich: „Ich wollte es nicht verkaufen.“ Doch im Händlerraum sind alle begeistert. Susanne Steiger startet das Bieten mit 600 Euro. Doch mehr als 1.000 Euro will sie nicht zahlen. Der Showdown folgt zwischen Friedrich Häusser (72) und Wolfgang Pauritsch (53). Am Ende geht die Mappe für 1.400 Euro an den Österreicher. Der Expertisenpreis ist erreicht, Helgo muss zähneknirschend zustimmen.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Annegret jubelt über das viele Geld. Den kleinen Ehekrach nimmt sie dafür gerne in Kauf.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV- Sendung verpasst? Kein Problem! In der ZDF-Mediathek lassen sich alle Folgen nachholen.