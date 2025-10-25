„Bares für Rares“: Als Horst Lichter die Kandidatin sieht, tut er etwas völlig Unerwartetes!

Ein „Doppeltes-Lottchen“ mitten im ZDF-Studio? Horst Lichter (63) traute in der jüngsten Ausgabe seinen Augen nicht. „Das ist unglaublich!“, rief der Moderator und starrte abwechselnd auf Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) und Verkäuferin Maike. Denn die beiden sahen sich zum Verwechseln ähnlich.

Maike und ihre Schwester Esther waren mit einem alten Schiffchen-Ring angereist, der seit Jahrzehnten in Familienbesitz war. Doch kaum hatten sie das Schmuckstück ausgepackt, war es um Horst geschehen. Mit großen Augen kündigte er an: „Jetzt mache ich etwas, das ich noch nie in meinem Leben gemacht habe! Pass mal auf jetzt.“

„Bares für Rares“-Star völlig baff – Expertin trifft auf ihr Ebenbild!

Dann tauschte er kurzerhand die Plätze und ließ Maike hinter das Expertenpult treten. Expertin und Verkäuferin standen nebeneinander fast wie Zwillinge. „Das ist ja verrückt“, lachte Rezepa-Zabel. „Auch die Brille ist fast gleich!“ Lichter grinste breit: „Falls die Frau Doktor mal kurzfristig krank ist, dann können wir dich dahinstellen.“

Doch nach dem Spaß ging es wieder ums Geschäft. Der Ring bestand aus einem silbernen Schiffchen mit Diamanten und Saphiren, eingefasst in Gold. Die Expertin schätzte das gute Stück auf 400 bis 500 Euro. Verkäuferin Maike hatte auf 350 Euro gehofft. Sie bekam am Ende deutlich mehr.

Im Händlerraum lieferten sich Fabian Kahl (34) und Julian Schmitz-Avila (39) ein echtes Biet-Duell. Kahl setzte sich schließlich mit 600 Euro durch. „Das freut mich sehr“, strahlt er begeistert.

Neue Folgen von „Bares für Rares“ laufen im ZDF immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Wer eine Sendung verpasst, kann sie jederzeit in der Mediathek nachschauen.