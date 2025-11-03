„Bares für Rares“-Expertise haut Verkäuferin aus den Socken – Erbstück entpuppt sich als Schatz

Bei „Bares für Rares“ staunen Moderator Horst Lichter (63), die Händler und sogar die Verkäufer selbst. Denn was eigentlich als kleiner Trödelausflug geplant war, endet mit einer echten Kunstsensation.

Irene und Titus aus Wietmarschen in Niedersachsen bringen ein altes Gemälde mit ins Pulheimer Walzwerk bei Köln. „Das haben wir von meiner Tante geerbt, vor zwölf Jahren. Danach haben wir uns auch ein bisschen erkundigt“, erklärt Irene freundlich. Das Paar betreibt ein Gestüt – und Irene verrät lachend, dass ihr nächster Hahn nach Horst Lichter heißen soll. Der 63-Jährige ist begeistert: „Da würde ich mich aber sehr drüber freuen!“

„Bares für Rares“: 500-Euro-Wunsch wird zum Mega-Deal

Die Expertise übernimmt diesmal Kunsthistorikerin Friederike Werner (63). Sie wirft nur einen Blick auf das Gemälde und nickt anerkennend. „Das Bild ist von dem Münchener Maler Paul Höcker. Er studierte in den 1870er Jahren an der Akademie und war später Professor dort“, erklärt sie.

Das Werk sei um 1890 entstanden und ein echtes Meisterstück. „Die Farbgebung ist eine wahre Delikatesse. (…) Der Zustand ist zudem altersgemäß sehr gut“, lobt Werner. Irene und Titus hoffen auf 500 Euro, doch dann lässt die Expertin die Bombe platzen: „Ich wage hier eine Schätzung von 4000 bis 5000 Euro.“

Irene reißt die Augen auf. „Damit haben wir aber nicht gerechnet!“, sagt sie verblüfft.

Auch im Händlerraum geht es heiß her. Christian Vechtel (50) eröffnet das Bietergefecht mit 1000 Euro. Sekunden später schießen die Gebote in die Höhe. Waldi, Susanne, Lisa – alle wollen den Schatz. Doch bei 3600 Euro zieht Fabian Kahl (34) das entscheidende Gebot.