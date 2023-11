„Bares für Rares“: Paar aus NRW verkauft Ring für unfassbaren Preis – Moderator handelt sofort

Anderen eine Freude zu machen, ist doch meistens am schönsten. Das findet offenbar auch „Bares für Rares“-Star Horst Lichter. Der ZDF-Moderator begrüßt in seiner Trödelsendung ein Ehepaar aus Bocholt in NRW.

Maja und Christopher Pattinson haben einen edlen Ring mitgebracht. So edel, dass die „Bares für Rares“-Kandidatin fast aus allen Wolken fällt, als sie den Wert ihres Schmuckstücks erfährt.

„Bares für Rares“: Paar aus NRW verkauft wertvollen Ring

„Das ist ja mal ein ordentlicher Oschi“, haut „Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz raus, als sie den Ring zum ersten Mal sieht. Maja hatte diesen vor 45 Jahren von ihrer Urgroßmutter geerbt, deren Eltern aus Russland stammten. Majas Urgroßvater war Gefangener im Zweiten Weltkrieg und kehrte erst nach zig Jahren zurück nach Deutschland, während seine Frau – Majas Urgroßmutter – sich nur vom Verkauf diverser kostbarer Schmuckstücke über Wasser halten konnte.

Ein paar davon behielt sie bei sich, wie unter anderem den Ring, der bei „Bares für Rares“ noch eine große Rolle spielen wird.

Bares für Rares: Dieser Ring aus Russland ist sehr viel wert. Foto: Screenshot ZDF

Er wurde in den 1910er Jahren in Russland gefertigt, hat einen Edelstein und weist ein Gewicht von 3,78 Karat auf. Bei dem Luxusteil liegt die Kandidatin mit ihrem Wunschwert von 12.000 Euro deutlich unter der Expertise der Expertin. Wendela Horz schätzt den Ring auf 16.000 bis 20.000 Euro!

„Bares für Rares“-Star Horst Lichter handelt sofort

Als Maja das hört, kullern bei ihr die Tränen, zu emotional ist die ganze Geschichte für sie, zu groß die Freude über den wahren Wert. Selbst ZDF-Moderator Horst Lichter ist gerührt, nimmt die Kandidatin in den Arm und handelt sofort. Der 61-Jährige begleitet sie und ihren Mann kurzerhand bis in den Händlerraum – eine Seltenheit.

Dort erhält sie von Händler Wolfgang Pauritsch dann auch tatsächlich 16.000 Euro für den Ring. Die Freudentränen, die diese Kandidatin aus NRW schließlich nochmals vergießt, bleiben sicherlich für jeden „Bares für Rares“-Fan unvergessen.