„Bares für Rares“: Horst Lichter schickt Verkäufer weg – „Ganz schwierig“

Schon viele Kandidaten haben bei „Bares für Rares“ ihr Glück versucht. Einige gingen mit einem riesigen Gewinn nach Hause, andere freuten sich mehr über den Besuch in der ZDF-Trödelshow als über das Geld an sich, wiederum andere aber mussten mit gesenkten Köpfen die Heimreise antreten.

Zu letzterer Kategorie gehörten Reinhild und Reiner Vahldieck. Die Eheleute aus Wuppertal hatten ein kleines, aber vermeintlich feines Bild bei „Bares für Rares“ dabei, das nun einen neuen Besitzer finden sollte.

„Bares für Rares“: Expertin hat dunkle Vorahnung

Manchmal muss „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter deutlich werden. Foto: Screenshot ZDF

Das Gemälde, das eine Villa an einem See in Italien zeigte, hatte einst der Tante von Reiner gehört. Nun jedoch sollte es gegen Bares getauscht werden.

Doch schon der Gesichtsausdruck von Expertin Dr. Friederike Werner verhieß nichts Gutes. Mit kritischem Blick beäugte die Expertin für Gegenstände der Kunst und des Kunsthandwerks das kleine Bild.

So könne man das Motiv dem Maler Willy Hamacher zuordnen. Es gab jedoch einige Punkte, die sie störten. „Ich habe jetzt mal genauer geschaut, was ja auch meine Aufgabe ist, und es schien mir zuerst so, als sei es ein Bild, das lasierend auf Pappe gemalt worden ist.“

„Bares für Rares“: Vorahnung bestätigt sich

Dem sei jedoch nicht so. „Wenn man mit der Lupe schaut und es auf eine bestimmte Art und Weise gegen das Licht hält, glänzt die Farbe so merkwürdig, dass ich darauf kommen muss, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Druck handelt“, so die niederschmetternde Expertise der Händlerin.

Dieses Bild ist leider nicht echt. Foto: Screenshot ZDF

„So ist das natürlich nichts für meine Händler“, sagte Horst Lichter daraufhin deutlich. Und weiter: „Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, wenn ich denen etwas rüberschicke, wo ich weiß, das passt nicht, das stimmt nicht für 'Bares für Rares', dann kriege ich fies Ärger mit denen. Und glaubt mal, heute ist Waldi da, der weiß, wo ich wohne. Das wird ganz schwierig.“

Bei dieser Rarität war Horst Lichter platt. „Wie kommt man denn auf so eine kranke Idee?“