„Bares für Rares“: Horst Lichter begrüßt Frau – dann passiert ihm DIESES Missgeschick

"Bares für Rares" (ZDF): Moderator Horst Lichter trat in ein Fettnäpfchen.

Wie unangenehm! Das dürften auch alle Beteiligten in der Montagsausgabe von "Bares für Rares" im ZDF gedacht haben. Denn Moderator Horst Lichter ist ein Missgeschick unterlaufen, als er eine junge Frau, eine potentielle Verkäuferin, im Studio der Trödelsendung begrüßte.

Aber beginnen wir von vorne: Da war eine junge Frau mit einer Puppe auf dem Arm in die Verkaufsräume von "Bares für Rares" (ZDF) gekommen. Gewohnt herzlich begrüßte Lichter die Dame namens Katharina Schalinski, ihrerseits aus Alt Duvenstedt (Schleswig-Holstein) kommend.

„Bares für Rares“: Horst Lichter tritt in Fettnäpfchen

Um diese Puppe ging es. Foto: ZDF

Frech wie immer sagte das „Bares für Rares“-Urgestein: „Oh, eine werdende Mutti. Aber du bist noch zu jung, um schon eigene Kinder zu haben.“ Ein Satz, der Katharina nur ein schmallippiges Lächeln abringen konnte. Denn die 34-Jährige hatte sehr wohl schon eine achtjährige Tochter.

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow im ZDF

Sie wird seit 2013 im Nachmittagsprogramm ausgestrahlt

Horst Lichter moderiert die Sendung

„Bares für Rares“ hat einen festen Pool von Experten und Händlern, die die Stücke begutachten beziehungsweise kaufen

Ein Fakt, den Lichter kaum glauben konnte. „Ja leck mich doch die Söck, man. Dann hast du hervorragende Gene“, sprudelte es aus ihm heraus. Und doch schien ihm der kleine Fauxpas recht unangenehm. Schnell wechselte Lichter das Thema, gab den Staffelstab an Spielzeug-Experte Sven Deutschmanek weiter.

Gute Nachricht für die Puppenmutter

„Bares für Rares“: Katharina konnte 110 Euro mit nach Hause nehmen. Foto: ZDF

Der schlug dann auch deutlich angenehmere Töne für die 34-Jährige an. Aus dem Jahr 1910 stamme die Puppe, so der Experte. Im guten Zustand auch noch und zusätzlich von der renommierten Spielzeugfirma 'Simon und Halbig'. Zwar sei der Markt für Puppen dieser Art nicht mehr so gut wie noch vor einigen Jahren, 150 bis 200 Euro sollten aber schon noch drin sein.

Ganz so viel wurden es am Ende nicht, aber immerhin bekam Katharina noch 110 Euro von Händler Ludwig. Dafür lässt sich sicher ein schönes Spielzeug für die Tochter kaufen.

Horst Lichter fällt vom Glauben ab, als ER kommt

Eine durchaus ungewöhnliche Begegnung gab es auch vergangene Woche bei "Bares für Rares". Ein Mann wollte seinen Getränkeautomaten verkaufen. Doch der Verkäufer war nicht irgendjemand, sondern sorgte dafür, dass Moderator Horst Lichter nicht glauben konnte, wer da zu ihm kam. Die ganze Geschichte liest du hier.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags um 15.05 Uhr im ZDF: Ganze Folgen kannst du auch in der ZDF-Mediathek anschauen.