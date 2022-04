„Bares für Rares“: Horst Lichter fassunglos, als er Rarität sieht – „Das ist ja fies!“

Benjamin aus Zülpich geht mit zwei seltsamen Silberfiguren in die Fernsehsendung „Bares für Rares“. Er weiß, was er in der Hand hält. Aber Horst Lichter hat keine Ahnung.

Im Gespräch mit dem Experten Detlev Kümmel von „Bares für Rares“ kommt Horst Lichter auf eine Idee. Für ihn sehen die beiden Silbermänner wie Schnapsflaschen aus. Doch er irrt sich!

„Bares für Rares“: Das ist der Sinn der Silberfiguren

Benjamin lebt in Zülpich und arbeitet als Biologe an der Universität zu Köln. Er nimmt zwei silberne Männer mit in die ZDF-Show. Der eine ist Kaiser Wilhelm, der andere eher unbekannt. Horst hat absolut keine Ahnung, was es mit den beiden Figuren auf sich hat.

Experte Detlev klärt ihn auf: Es sind sogenannte Bierwärmer. Horst ist fassungslos: „Was ist das? Das ist ja fies! Wie kann man denn warmes Bier trinken?“ Der Experte erklärt, dass die Leute Anfang der 90er Jahre ihre Fässer in Eiskellern kühlen mussten.

--------------------

Das ist die Sendung „Bares für Rares“:

Seit 2013 läuft „Bares für Rares“ sie im ZDF und ist auch in der Mediathek abrufbar

Der Moderator ist Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool aus Händlern und Experten

Teilnehmer können ihre Raritäten in der Show verkaufen

Die Anmeldung erfolgt Online

Immer wieder wurden Fake-Vorwürfe laut. Sie konnten stets widerlegt werden

---------------------

Kühlschränke oder dergleichen gab es damals noch nicht. Das Bier war dann teilweise gefroren.

Horst Lichter wundert sich über skurrile silberne Figuren. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/ZDF | Frank W. Hempel

Indem man heißes Wasser in die Silberfiguren goss und sie dann in die Bierkrüge hängte, erwärmte sich das Bier auf die perfekte Temperatur.

„Bares für Rares“: SO wertvoll sind die Silbermänner – damit hat niemand gerechnet

Viel wert sind die Silbermänner übrigens nicht. Es handelt sich um Repliken von originalen Bierwärmern. Leider nur eine „Gag“, wie Horst Lichter so schön sagt. Sie sind aus Zinn und leider auch nicht sehr alt.

---------------------

---------------------

Leider kann Benjamin mit ihnen nicht zu den Händlern gehen. Der 51-Jährige wird ohne einen Gewinn nach Hause geschickt.

Die ganze Folge „Bares für Rares“ kannst du am Dienstag (12. April) ab 15.00 Uhr auf ZDF sehen oder vorab in der Mediathek.