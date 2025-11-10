Verwirrung bei „Bares für Rares“ – Zuschauer stehen vor einem Rätsel

Was ist denn da los bei „Bares für Rares“? Zwischen Bananen-Content und kryptischen Ankündigungen sorgt seit dem Wochenende der Social-Media-Account der beliebten ZDF-Trödelshow für ordentlich Verwirrung.

Fans stehen vor einem Rätsel: Was steckt hinter dem augenscheinlichen Marketing-Stunt?

„Bares für Rares“: Chaos im Netz

Normalerweise erwarten Follower auf den Kanälen witzige Clips, Fundstücke aus dem Händlerraum und kultige Horst-Momente. Doch am Sonntagvormittag (9. November) herrschte plötzlich Chaos. Das Profilbild auf Instagram zeigt nur noch einen grauen Avatar mit einem Haar daneben, und drei kryptische Posts tauchten auf.

Um 10 Uhr veröffentlichte der offizielle Account @baresfuerrares ein Reel mit der Botschaft: „zdf ist gekocht. hab logins für kanal. ab heute weht hier ein anderer wind.“ Im Hintergrund tickt eine Uhr, fast wie ein Countdown.

Eine Stunde später folgte eine bizarre Bilderreihe: eine Banane mit dem Wort „YURR“, eine schmutzige Kaffeetasse, geheime Set-Bilder, und Horst Lichter mit übergroßem Kopf. Dazu eine Stimme: „Ach du schei*e! Was ist denn hier passiert?“

Um 14 Uhr kam der dritte Post. „Inflation hittet dich hart?“ steht dort, gefolgt von einer goldenen Münze mit Horst Lichters Gesicht darauf. Beworben wird eine dubiose Seite: www.waswirdcoin.com. Klingt verdächtig nach Krypto-Gag oder nach Betrugsmasche.

Die Fans sind irritiert und auch amüsiert. „Praktikant hat mal wieder das Handy gefunden“, witzelt ein User. Eine andere schreibt: „Wen auch immer ihr neu in eurem Social-Media-Team habt – bitte gebt ihm eine Gehaltserhöhung. Hahaha, ich liebe diesen Account“

Doch nicht alle finden es lustig. Manche befürchten, dass Hacker am Werk sind. Denn eine offizielle Erklärung vom ZDF gibt es bisher nicht. Was hinter der wirren Aktion steckt, ist also zumindest von Seite der Verantwortlichen noch nicht aufgeklärt worden.