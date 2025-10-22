Horst Lichter unterbricht „Bares für Rares“-Expertise – er traut seinen Augen kaum

Am Mittwochnachmittag (22. Oktober) staunt Horst Lichter nicht schlecht, als zwei Kandidatinnen ins Pulheimer Walzwerk kommen. Das Mutter-Tochter-Gespann Maike Krämer und Esther Blank möchte einen alten Ring bei „Bares für Rares“ verkaufen.

Doch es ist nicht das Schmuckstück, was Horst Lichter ins Auge fällt. Der „Bares für Rares“-Moderator macht kurzerhand etwas, was er so noch nie in der ZDF-Show gemacht hat.

„Bares für Rares“-Moderator: „Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht“

Zu Beginn scheint noch alles normal. Die Kandidatinnen Maike Krämer und Esther Blank kommen mit einem hübschen Ring daher, den Esther vor geraumer Zeit von ihrer Ex-Schwiegermutter bekommen hat. Nun soll er allerdings einen neuen Besitzer bekommen.

Die Sachverständige an diesem Tag ist keine Geringere als Dr. Heide Rezepa-Zabel, die das Schmuckstück auf Herz und Nieren prüft. Doch während der Expertise mischt sich Horst Lichter plötzlich ein. „Ich mache jetzt was ganz Verrücktes. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht“, so der Moderator. Doch was hat er vor?

„Bares für Rares“-Moderator fällt aus allen Wolken

Noch bevor jemand Einwände erheben kann, geht Horst Lichter einmal um den Tisch und stellt sich neben Maike Krämer. Kurz darauf bittet er Esther Blank, sich neben die Expertin zu stellen.

Der Platzwechsel hat dabei einen Grund: Die Kandidatin sieht der Schmuck-Fachfrau zum Verwechseln ähnlich! „Wir werden definitiv mal deine Adresse brauchen, falls die Frau Doktor mal kurzfristig krank ist. Das ist ja unglaublich“, scherzt Horst Lichter. Sowas sieht er wohl auch nicht alle Tage.

Das ZDF zeigt die neuen Folgen montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.