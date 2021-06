„Bares für Rares“: Horst Lichter aus dem Häuschen – „Das ist sehr berühmt“

Horst Lichter hat bei „Bares für Rares“ ja gerne mal ein Lächeln auf dem Gesicht. Klar, der 59-jährige Rheinländer ist einfach ein Strahlemann.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Doch am Donnerstag schienen seine Augen noch mehr zu funkeln als sonst. Grund sind Bilder, die Klaus und Eva Hetzer mit zu „Bares für Rares“ gebracht haben.

„Bares für Rares“: Horst Lichter ist völlig aus dem Häuschen

Die hat nämlich nicht irgendwer erschaffen. „Uiuiuiuiuiui, Günter Grass. Das ist berühmt. Das ist mal sehr berühmt. Da freue ich mich drauf“, ist Horst Lichter beim Anblick der Radierungen völlig aus dem Häuschen.

Und die gute Laune sollte nicht abreißen, als Lichter die Geschichte des Paares erfuhr, das die Gemälde veräußern will. So sind Klaus und Eva bereits seit 17 Jahren ein Paar. Zum 20. Hochzeitstag planen die beiden nach Las Vegas zu fliegen. Schließlich habe sich das Paar dort auch das Ja-Wort gegeben.

Ach wie schön. Dann hoffen wir mal, dass die Grass-Radierungen genug Geld in die Reisekasse spülen. Und das werden sie ja hoffentlich. Schließlich habe Evas verstorbener Mann die Werke von Günter Grass persönlich geschenkt bekommen.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Bares für Rares“: Was kosten Werke des Literaturnobelpreisträgers?

Doch was sagt Albert Maier? Der Zustand der Blätter sei hervorragend, so der Experte. Zudem seien sie lediglich in einer Auflage von 150 Stück erschienen. Es ist also angerichtet. Doch wieviel sind die Radierungen wirklich wert?

-----------------

Das ist Bares für Rares:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die neuen Folgen laufen immer wochentags um 15 Uhr

Die Anmeldung erfolgt online

--------------------------

„Seine Radierungen werden nicht sehr hoch gehandelt“, bremst Albert Maier direkt die Erwartungen. Sind die 500 Euro als Wunschpreis von Eva Hetzer also eher utopisch? Nicht ganz. So schätzt Albert Maier den Wert der drei Radierungen und des dazugehörigen Buches auf 400 Euro. Ein Preis, den Eva Hetzer als akzeptabel erachtet.

Bei „Bares für Rares“ fanden drei Radierungen von Günter Grass einen neuen Besitzer. Foto: Screenshot ZDF

---------------------------

Mehr „Bares für Rares“-News:

----------------------------

Und was sagen die Händler? Für alle Literaturliebhaber sei das ein Highlight, ist sich Lisa Nüdling sicher. Doch bezahlen die auch ordentlich? Durchaus. 450 Euro zahlte Friedrich Häusser. Immerhin 50 Euro über der Schätzung.

Das muss sich einfach lohnen. Für diese Rarität setzte der „Bares für Rares“-Verkäufer seine Gesundheit aufs Spiel. Was war passiert?