Fans toben nach „Bares für Rares“-Deal: „Frechheit gegenüber den Verkäufern“

Glanz & Gloria treffen auf Frust. Bei „Bares für Rares XXL“ kam es zu einem Deal, der Fans im Netz fassungslos zurückließ. Das Ehepaar Gabriele und Ottmar Schreiber brachte am Mittwoch (13. August) ein Schmuckstück mit, das selbst Elizabeth Taylor vor Neid hätte erblassen lassen. Eine antike aus Gold gefertigte Brosche von aus dem Jahr 1900, besetzt mit rund 130 Diamanten, insgesamt 25 (!) Karat, angeordnet wie ein Stiefmütterchen.

Expertin Wendela Horz (55) kam aus dem Schwärmen kaum raus: „Ganz außergewöhnlich!“ Ihr Wertgutachten: 16.000 bis 18.000 Euro. Horst Lichter (63) traute seinen Ohren kaum. Im Händlerraum starteten die Gebote bei 5.000 Euro. Alle begeistert, aber vorsichtig.

„Bares für Rares XXL“: Zuschauer empört

Händlerin Lisa Nüdling (45) wirkte nervös: „Eine so tolle Blütenbrosche haben wir selten hier.“ Sie steigerte mutig bis 12.000 Euro. Mehr wollte sie nicht riskieren: „Mein Gefühl sagt mir, dass die Steine doch ein bisschen kleiner sind, deswegen möchte ich nicht so ins Risiko gehen. Ich biete 12.000 Euro gerne, aber sie müssen nicht verkaufen.“

Das Problem: Die Verkäufer hofften eigentlich auf die volle Expertise. Doch am Ende knickten sie ein. Schließlich gaben sie die Brosche 4.000 bis 6.000 Euro unter Schätzwert her. Im Netz löste das einen wahren Shitstorm aus.

Unter dem YouTube-Video der Sendung hagelte es empörte Kommentare:

„In ein paar Tagen wird die Brosche schön im Laden präsentiert und kostet bestimmt mindestens 19.990 €“

„Unbegreiflich, so ein edles Stück für diesen Spottpreis!“

„Ach, das tut mir echt weh, wenn man nicht mal die Expertise erwähnt. Alleine von 12k bis zur unteren Grenze der Expertise (16k) wären es noch 4.000 € gewesen.“

„Nichts vom Alter der Steine und der Tiefe erzählt und noch nicht mal die viel höhere Expertise erwähnt. Locker 2-4 Tausend verschenkt!“

„12.000 € eine Frechheit gegenüber den Verkäufern“

Fazit der Fans: Ein traumhaftes Schmuckstück, aber ein bitterer Deal. Statt Glanz blieb am Ende der fade Beigeschmack, dass die Schätzexpertise völlig ignoriert wurde.



