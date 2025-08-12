„Bares für Rares“-Kandidatin nimmt Horst Lichter seinen Job weg

Trödelfans kommen bei „Bares für Rares“ voll und ganz auf ihre Kosten. In der ZDF-Serie bringen Kandidaten ihre antiken Schätze mit ins Studio, dort bewerten Experten die Objekte. Im Anschluss dürfen sich die Händler im Kampf um die seltenen Schätze gegenseitig überbieten. Durch die Sendung führt Fernsehstar Horst Lichter.

In der neuesten Folge nimmt eine Kandidatin dem bekannten Moderator kurzerhand seinen Job weg.

„Bares für Rares“-Kandidatin weiß alles

Am Dienstag (13. August) zeigt das ZDF eine neue Folge von „Bares für Rares“. Kandidatin Uschi Wetzel bringt einen Ring mit ins Fernsehstudio, den ihr Mann von seinen Eltern geerbt hat. Die 69-Jährige betritt den Raum, doch bevor Horst Lichter sie dem Experten Patrick Lessmann vorstellen kann, nimmt sie die Zügel selbst in die Hand. Freudig schüttelt Uschi die Hand des Experten und begrüßt ihn fröhlich.

Der Moderator kann diese Eigeninitiative kaum fassen und stellt fest: „Ich muss ja gar nichts mehr machen…“ Horst Lichter freut sich über die offene Art der Kandidatin und schließt direkt an: „Mensch Uschi, was frage ich denn normalerweise immer alles?“ Die Rentnerin weiß: „Du fragst mich normalerweise was ich arbeite und wo ich herkomme!“ Der Moderator nickt und die Kandidatin stellt sich vor.

Horst Lichter kann es kaum fassen

Nach den ersten Gesprächen mit dem Experten ruft Horst Lichter begeistert: „Uschi du bist eine Granate! Sensationell!“ Auch der Ring, den Uschi mitgebracht hat, kann sich sehen lassen. Ein großer runder Turmalin im Smaragdschliff erregt Aufmerksamkeit, 5 Karat zählt er. Der Ring selber ist aus 585er Gold und zusätzlich mit 4 Diamantroden verziert. Horst Lichter nutzt nach der Begutachtung des Experten die Gelegenheit und fragt: „Uschi, was würde ich jetzt normalerweise fragen?“

Uschi entgegnet: „Was mein Wunschpreis ist!“ Der Moderator zeigt sich zufrieden und findet: „Uschi, mit dir kann man arbeiten.“ Der Wunschpreis der Kandidatin liegt bei 800 bis 1.000 Euro, der Experte schätzt den Wert jedoch lediglich auf 650-750 Euro. Ein letztes Mal überlässt Horst Lichter der Kandidatin seinen Job und fragt: „Was mache ich jetzt Uschi?“ Die Rentnerin weiß natürlich, dass sie nun die Händlerkarte übergeben bekommt. Der Moderator stellt fest: „Uschi, ich kann nur sagen, wenn ich mal krank bin, rufe ich dich an. Dann machst du das ganze Spektakel!“

Den Ring ihres Mannes verkauft die „Bares für Rares“-Kandidatin letztendlich für 400 Euro an Susanne Steiger. Obwohl diese Summe weit unter ihrem Wunschpreis liegt, zeigt sich Uschi mit dem Verlauf der Verhandlung zufrieden.