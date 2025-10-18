Weltmeister plötzlich bei „Bares für Rares“: Sein edles Collier kostet ein Vermögen!

Hin und wieder verschlägt es neben Teilnehmern aus dem ganz normalen Leben auch echte Stars aus den unterschiedlichsten Bereichen zu „Bares für Rares“.

In der „Lieblingsstücke“-Episode vom 31. August sorgt plötzlich ein echter Weltmeister für Aufsehen. Karl-Heinz Englet taucht gemeinsam mit seiner Enkeltochter Nathalie Gates aus Augsburg im Pulheimer Walzwerk auf.

Doch es ist nicht allein ihr mitgebrachter Schatz, ein 18-karätiges 750er-goldenes Collier, das für Aufsehen sorgen wird.

„Bares für Rares“: Ein Kanu-Weltmeister betritt das Pulheimer Walzwerk

Der „Bares für Rares“-Teilnehmer fällt gleich mit der Tür ins Haus: „Ich bin der Karl-Heinz Englet und war ein Leben lang Sportartikelkaufmann mit eigener Agentur und großen Sportfirmen.“ Doch damit nicht genug!

„Ich habe großen Anteil daran, dass Augsburg eine Kanustadt ist. Ich habe das olympische Feuer 1972 entzündet. Ich war der erste Weltmeister und der erste deutsche Meister in Augsburg“, fügt er hinzu. Horst Lichter kann kaum glauben, was er hört und antwortet: „Du? Was hast du für einen berühmten Opa!“

Bei „Bares für Rares“ staunt Horst Lichter nicht schlecht: Ein echter Weltmeister steht plötzlich vor ihm! Foto: Screenshot ZDF

Sein edles Collier verspricht ein großes Highlight

Doch die Überraschungen hören damit noch lange nicht auf! Auch das Collier hat es in sich. „Bares für Rares“-Sachverständige Heide-Rezepa Zabel kann kaum die Augen davon lassen und schwärmt: „Es ist ein ganz tolles, ikonisches Schmuckstück – ein Reißverschluss-Collier, das mit zahlreichen Brillanten besetzt und Pavé-gefasst ist. Der Zipper ist gestaltet wie eine Krawatte.“

Sie fügt hinzu, dass das Schmuckstück von Georg Lauer, einem Pforzheimer Unternehmen, und anderen Technikern entwickelt wurde. Karl-Heinz wünscht sich beim spannenden Showdown im Händlerraum 6.000 Euro. „Bares für Rares“-Sachverständige Heide-Rezepa Zabel sorgt mit ihrer Expertise für geballte Faszination und taxiert das Collier auf 7.000 bis 7.500 Euro.

Das Wettbieten scheint kein Ende zu finden

Und auch im Händlerraum wird das Opa-Enkelin-Duo regelrecht überrascht. Den „Bares für Rares“-Händlern leuchten die Augen und sie überbieten sich im Eiltempo.

Elke Velten-Tönnies, Wolfgang Pauritsch und Fabian Kahl liefern sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende stehen 6600 Euro als Endpreis. Nathalie und Karl-Heinz einigen sich mit Elke! Sie können völlig euphorisch die Heimreise antreten.

Echte „Bares für Rares“-Momente, die am Ende zeigen: Nicht nur die Exponate, sondern auch die Teilnehmer bringen unglaubliche Geschichten mit in die Sendung.