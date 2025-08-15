Regelbruch bei „Bares für Rares“ – Horst Lichter trickst Händlerkarte durch

So etwas passiert selbst bei „Bares für Rares“ selten! Dabei packt Michael Stein aus Haan einen Schatz aus, der Horst Lichter (63) glatt die Sprache verschlägt: eine goldene Taschenuhr von König Ludwig II. persönlich.

Der „Märchenkönig“ schenkte das Prachtstück vor über 140 Jahren Michaels Ur-Ur-Großvater. Seitdem ist es im Familienbesitz. Keine Kratzer, keine Krümel nur pure Königlichkeit.

„Bares für Rares“: Horst Lichter drückt ein Auge zu

Die Uhr ist ein Kunstwerk aus 750er-Gold, besetzt mit Rosendiamanten, Türkisen, Zeylonsaphiren und feiner Emaille. Auf der Vorderseite prangt das bayerische Wappen, innen ein Miniatur-Porträt des Königs in privater Kleidung. Schmuckexpertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (59) ist fassungslos: „Das ist eine Sternstunde!“

+++ „Bares für Rares“-Kandidatin nimmt Horst Lichter seinen Job weg +++

Kein Wunder, dass Michael eine beachtliche Summe von 70.000 Euro sehen will. Die Expertin schätzt allerdings „nur“ auf 30.000 bis 35.000 Euro. Allein der Goldwert: satte 19.000. Horst Lichter rechnet vor und grinst: „Weißt du, ich bin ja auch ein kleines bisschen Chef, und das ist so ein schönes Objekt – ich möchte es den Händlern nicht vorenthalten, dass sie es mal sehen und begutachten dürfen. Ich möchte, dass du die Uhr präsentierst.“

Goldene Uhr von Ludwig II. Foto: ZDF/Screenshot

Händlerkarte in die Hand gedrückt, Regelbuch vergessen. Normalerweise entscheidet der Verkäufer. Heute entscheidet Horst. Drinnen im Händlerraum knistert die Luft. Wolfgang Pauritsch (53), Fabian Kahl (33) und Susanne Steiger (42) legen in Tausendenschritten los. Am Ende bietet Steiger 40.000 Euro. Michael bleibt eisern. Pauritsch wundert sich: „Wie haben Sie denn die Händlerkarte bekommen?“ Antwort: Horst.

Kein Deal. Aber pure Begeisterung. „Das ist die Nadel im Heuhaufen“, sagt Steiger, die sogar einen Käufer gehabt hätte. Kahl schwärmt: „Für solche Objekte sitzen wir hier!“ Und Pauritsch wird fast sentimental: „Allein so etwas berühren zu dürfen, ist schon ein Wahnsinn.“