Irre Star-Trek-Figur bei „Bares für Rares“: Horst Lichter ist verblüfft

Bereits seit dem Jahr 2013 begeistert die ZDF-Sendung „Bares für Rares“ ein Millionenpublikum. Horst Lichter führt durch die Trödelshow und begeistert mit seiner charmanten und humorvollen Art. Das Konzept ist einfach erklärt: Trödelfans bringen ihre antiken Schätze mit ins Studio, lassen sie von einem Experten einschätzen und verkaufen sie anschließend an einen der Händler.

In der aktuellen Folge der Erfolgsserie bringt ein Kandidat ein ganz besonderes Objekt mit ins Fernsehstudio.

„Bares für Rares“ auf dem Weg ins All

Am Montag (09. September) zeigt das ZDF die „Bares für Rares“-Folge „Besuch aus dem All“. Mit diesem außerirdischem Besuch meint der Sender das Objekt, das Kandidat Franco Ergoi mit ins Fernsehstudio bringt. Der 63-Jährige hat eine lebensgroße Figur der „Star Trek Voyage“-Reihe mit im Gepäck. Die Figur hatte er seiner Partnerin zu Weihnachten geschenkt, seitdem steht sie in seinem eigenen Fotostudio.

Horst Lichter und Experte Detlev Kümmel zeigen sich von der Figur verblüfft, die lebensgroße Frau beeindruckt die Profis. Es handelt sich um den Filmcharakter „Seven to Nine“. Im Stark-Trek Universum wurde der Charakter Annika Hansen als Mensch geboren. Mit nur acht Jahren wurde sie von der Spezies Borg assimiliert und ist seitdem eine Mischung aus Borg und Mensch. Die Figur stammt aus der Manufaktur „Muckle Mannequins“ und wurde aus Fieberglas in den 90er Jahren hergestellt.

Der Wunschpreis von Franco liegt bei 1.500 Euro, der „Bares für Rares“-Experte schätzt den Wert auf 1.000-1.200 Euro. Die Händler zeigen sich von der Figur fasziniert, zu Beginn werden jedoch lediglich 80 Euro geboten. Händlerin Susanne Steiger wirft jedoch ein: „Aber ihr wisst doch, schöne Frauen kosten Geld.“ Sven Deutschmanek lässt sich schlussendlich um den Finger wickeln und zahlt 700 Euro für die irre Figur.

Franco hätte ich eine höhere Summe für seine „Seven to Nine“ erhofft, gibt sich jedoch mit den 700 Euro zufrieden. Die galaktische Figur hat der aktuellen „Bares für Rares“-Folge eine ganz besondere Note verliehen.