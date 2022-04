„Bares für Rares“: Kandidat will Ring verkaufen – unfassbar, was er wert ist

Diesmal landet ein wunderschöner Ring mit einem großen Saphir auf dem Expertentisch von „Bares für Rares“. Der Stein leuchtet tiefblau – ZDF-Expertin Wendela ist sichtlich begeistert.

Auch Moderator Horst Lichter staunt. Das Schmuckstück gehörte einst der Frau von Kandidat Volker aus Saarbrücken. Der Experte schätzt den Wert des Rings auf etwa 1.800 Euro. Aber was die „Bares für Rares“-Händler letztendlich bieten, ist unglaublich.

„Bares für Rares“: Kandidat will Erbstück verkaufen

Volker ist jetzt ein glücklicher Rentner und verbringt seine Zeit mit dem Schreiben von Büchern. Der Ring – ein Erbstück der Familie. Er ist sehr groß und enthält neben dem blauen Saphir mehrere Diamanten.

Laut Wendela wurde er in den 1920er Jahren angefertigt. Es gibt keine Hinweise auf den Goldschmied. Der Stein besteht aus 10 Karat – die Schmuckexpertin findet keine Mängel. Jetzt wird es spannend! Ist der Saphir echt?

--------------------

Das ist die Sendung „Bares für Rares“:

Seit 2013 läuft „Bares für Rares“ sie im ZDF und ist auch in der Mediathek abrufbar

Der Moderator ist Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool aus Händlern und Experten

Teilnehmer können ihre Raritäten in der Show verkaufen

Die Anmeldung erfolgt Online

Immer wieder wurden Fake-Vorwürfe laut. Sie konnten stets widerlegt werden

---------------------

Die Antwort der Experten lautet: Leider nicht. Volker würde den Ring gerne für knapp 3.000 Euro verkaufen. Doch Wendela schätzt dessen Wert auf 1.800 bis 2.000 Euro. Volker ist trotzdem zufrieden damit und geht zuversichtlich zu den Händlern.

DAS bekommt Volker für den Ring von den „Bares für Rares“-Händlern

Auch sie haben sich sofort in den Ring verliebt. „Der Saphir hat eine sensationelle Farbe. Wenn der echt wäre, dann wäre er nahezu unbezahlbar“, sagt Händler David.

Dieser Ring beeindruckt das ganze Team der TV-Sendung. Foto: Screenshot: ZDF Mediathek

Die Händler beginnen zu bieten. Das erste Gebot liegt bei 1.000 Euro.

Wird Volker seinen Wunschbetrag bekommen? Sogar mehr als das. Elke bietet doppelt so viel, Am Ende verkauft der „Bares für Rares“-Kandidat den Ring für stolze 3.600 Euro. Damit hat wohl niemand gerechnet.

---------------------

---------------------

Was die Kunden bei „Bares für Rares“ sonst noch verkaufen wollen, könnt ihr am Mittwochnachmittag (13. April) ab 15.05 Uhr im ZDF sehen oder vorab in der Mediathek.