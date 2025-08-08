„Bares für Rares“-Händler über Objekt: „Sie geben ein Problem weiter“

Bereits seit dem Jahr 2013 begeistert die ZDF-Sendung „Bares für Rares“ ein Millionenpublikum. Horst Lichter führt durch die Trödelserie, in der antike Schätze einen neuen Besitzer finden sollen. Die Kandidaten bringen besondere Objekte mit ins Fernsehstudio, lassen diese von einem Experten einschätzen und verkaufen sie dann an den Händler mit dem höchsten Gebot.

In der neuesten Folge möchte ein sympathischer Stuttgarter einen ganz besonderen Besitz seiner Oma an den Mann bringen.

„Bares für Rares“-Kandidat verkauft Kronleuchter

Maurice von Kahlden bringt ein prunkvolles Objekt mit ins „Bares für Rares“-Studio. Der Kronleuchter im venezianischen Stil ist ein wahrer Hingucker. Der Stuttgarter erzählt: „Ich hoffe, mein Kronleuchter findet einen Platz in einem Wohnzimmer, wo er schön leuchten kann. Bei mir im Keller bringt es niemandem etwas und so haben am Ende zwei Leute etwas davon. Ich bekomme etwas Geld und jemand anderes einen schönen Kronleuchter.“

Beim Anblick des Kronleuchters ruft Horst Lichter sofort: „Ja, wow, das sieht ja aus wie in Venedig! Mein lieber Scholli!“ Expertin Annika Raßbach begutachtet das eindrucksvolle Objekt. Eine Glaskuppel, die als Gehäuse für die Kabel dient, hat Maurice leider zu Hause vergessen. Feststellen kann die Expertin dennoch, dass es sich um mundgeblasenes Glas handelt. Ob es tatsächlich Murano Glas ist, kann sie hingegen nicht sicher sagen.

Im „Bares für Rares“-Händlerraum stellt Susanne Steiger direkt fest: „Ein wunderschöner Leuchter!“ Das erste Gebot beläuft sich auf 200 Euro, bei 300 Euro wird Maurice nach seiner Meinung gefragt. Der Kandidat zögert, sein Wunschpreis lag nämlich bei 600 Euro. Während der Stuttgarter überlegt, gibt Händler Daniel Meyer zu bedenken: „Sie geben ein Problem weiter!“

Nach empörtem Geraune am Händlertisch ergänzt er schmunzelnd: „Ein schönes Problem!“ Und auch Susanne Steiger bekräftigt: „Solche Probleme hätte ich gern!“ Schlussendlich verkauft der Kandidat den Kronleuchter, den er von seiner Oma geerbt hat, an Markus Wildhagen. Der Händler bot 400 Euro für das prunkvolle Objekt.

Nach der aufregenden Zeit im Händlerraum sagt der „Bares für Rares“-Kandidat im Interview: „Die Verhandlung ist gut gelaufen, mir geht es gut! Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, aber es ist okay!“ Der Kronleuchter wird mit der Hilfe von Markus Wildhagen sicherlich ein schönes neues Zuhause finden.