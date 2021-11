„Bares für Rares“-Kandidatin fassungslos – Händler lassen Expertise komplett außer Acht

Es wird wieder getrödelt bei „Bares für Rares“! Nachdem das ZDF die Show am Freitag ausfallen ließ und stattdessen Wintersport zeigte, dürfen sich die Fans am Montag endlich wieder auf Horst Lichter und Co. freuen.

„Bares für Rares“-Kandidatin Vera ist baff, als sie das Angebot der Händler hört. Foto: ZDF Screenshot

Eine, die sich so richtig freuen kann, ist „Bares für Rares“-Kandidatin Vera. Dabei sah es für sie beim Expertengespräch mit Wendela Horz zunächst alles andere als gewinnbringend aus.

„Bares für Rares“-Kandidatin muss bei Expertise Enttäuschung erfahren

Die „Bares für Rares“-Kandidatin bringt Schmuck aus ihrer Kindheit mit in die ZDF-Show. Die Armbändchen und Ohrstecker sind Mitbringsel ihrer dänischen Pateneltern und sollen jetzt einen neuen Besitzer bekommen.

----------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Zu denen gehören unter anderem Daniel Meyer, Fabian Kahl oder Susanne Steiger

---------------------

Bei dem Schmuck handelt es sich um Silber und farbiges Emaille, wie die Expertin aufklärt. Als es schließlich ums Finanzielle geht, zeigt die Expertise deutlich – ganz so viel gedacht, wird die Rentnerin wohl nicht erwarten können.

„Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz trifft ein unschönes Urteil in ihrer Expertise

Während Vera noch auf 200 Euro spekuliert, rechnet Wendela Horz gerade mal mit 100 bis 130 Euro für insgesamt fünf Schmuckstücke. Ihre Erklärung: „Die gibt es bis heute so zu kaufen. Sowohl die Gestaltung, als auch die Verarbeitung.“.

Kandidatin Vera kommt zum Expertengespräch mit Horst Lichter und Wendela Horz bei „Bares für Rares“ Foto: ZDF Screenshot

Für die „Bares für Rares“-Kandidatin zählt allerdings zunächst nur, dass „die Stücke, trotz ihres geringen Materialwerts in gute Hände kommen“.

„Bares für Rares“-Kandidatin selbst überrascht – damit hatte sie nicht gerechnet

Kaum geht es dann allerdings zu den Händlern hagelt es Angebote für den Schmuck der Rentnerin. Die Experten hören gar nicht damit auf, sich wie wild zu überbieten. Kandidatin Vera steht nur schweigend im Raum und triumphiert innerlich.

--------------------

Am Ende kann sich Vera über unglaubliche 600 Euro freuen. Damit ist die Kandidatin 400 Euro über dem Wunschpreis. Damit hätte sie niemals gerechnet. „Innerlich bin ich natürlich gesprungen und springe immer noch“, freut sich die Rentnerin im Anschluss.

