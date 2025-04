„Bares für Rares“: Horst Lichter verliert die Nerven – „Tu’s nicht!“

Bei „Bares für Rares“ geht es nicht nur um wertvolle Antiquitäten und hübsche Dekoschätze, sondern hin und wieder auch um eher außergewöhnliche und praktische Objekte. So auch bei einem ungewöhnlichen Flohmarkt-Fund: Ein Vater-Sohn-Duo bringt einen Inspirolator mit – ein Gerät zur Inhalation von Flüssigkeiten.

Doch Moderator Horst Lichter nimmt davon lieber Abstand!

„Bares für Rares“: Lichter verliert die Nerven

Vater Peter und Sohn Luca sind mit dem medizinischen Gerät zu „Bares für Rares“ gekommen, um es zu verkaufen. Das Gerät fanden sie vor Jahren auf dem Flohmarkt und nun soll es weiterziehen. Doch als Horst Lichter das ungewöhnliche Teil sieht, ist er erstmal vorsichtig. „Ich mache das nicht vor“, sagt der Moderator, als Detlev Kümmel ihm erklärt, wie das Gerät funktioniert. „Wer weiß, was du da reinkloppst“, fügt Lichter hinzu.

Der Inspirolator ist also ein Inhalationsgerät, das ursprünglich für die Anwendung in der Medizin gedacht war. Doch für Lichter bleibt es ein wenig unheimlich. „Ich tu’s nicht!“, stellt er klar und so wird erstmal kein Testdurchlauf mit dem Inhalator gestartet. Der Wert des Geräts wird dennoch ernst genommen: Das Vater-Sohn-Gespann verlangt 80 Euro und bekommt von Kümmel eine Schätzung von 50 bis 100 Euro.

Trotz Lichters Skepsis weckt der Inspirolator das Interesse der Händler.

„Bares für Rares“: Händler staunt nicht schlecht

Besonders Jos van Katwijk, der das Gerät aus einer früheren Show kennt, ist sofort interessiert. „Das war mein erster Ankauf hier bei ‚Bares für Rares'“, staunt der Niederländer. Für ihn ist der Inspirolator ein nostalgisches Stück und er sieht großes Potenzial. „Du hast Glück, dass ich nicht auf Deutsch schimpfen kann“, witzelt van Katwijk, als er mit dem Preis verhandelt.

Letztlich kann sich das Duo mit 80 Euro durchsetzen. Van Katwijk plant, die Geräte in einer schönen Vitrine zu präsentieren und ihnen ein neues Zuhause zu finden.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV. Sendung verpasst? Kein Problem! In der ZDF-Mediathek können Fans der Kult-Sendung alle Folgen nachholen.