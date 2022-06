„Bares für Rares“: Horst Lichter muss bei den Händlern durchgreifen – „Meine Herrn“

Aufgepasst, mit dem Horst ist nicht zu spaßen. Wer schon ein paar Folgen „Bares für Rares“ geschaut hat, der könnte meinen, dass ZDF-Moderator Horst Lichter wirklich immer gut gelaunt ist.

Stets ein Lächeln im Gesicht, eine kindliche Freude ausstrahlend und nie um einen Spruch verlegen, moderiert Horst Lichter bereits seit 2013 sein „Bares für Rares“.

„Bares für Rares“: Horst Lichter greift durch

Doch wenn der 60-Jährige will, kann er auch mal ordentlich durchgreifen. Das bewies er zuletzt am Freitag bei „Bares für Rares“. Da quatschten nämlich die Händler Roman Runke, Daniel Meyer und Thorsden Schlößner nach dem Geschmack des Moderators ein bisschen zu lang und ausgelassen.

Sofort ging Horst dazwischen und sorgte für Ordnung: „Sag mal, meine Herrn. Hallo? Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Es geht jetzt gleich los. Ja kommt, ab an euer Pult.“

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter sorgt für Ordnung. Foto: Screenshot ZDF

Das ließen sich die Herren natürlich nicht zwei Mal sagen und gehorchten artig. Natürlich handelte es sich bei der Aktion nur um einen Spaß. Die „Bares für Rares“-Händler sind schließlich Profis und ganz scharf darauf, die neuen Raritäten zu ersteigern. Bei dem Video handelte es sich lediglich um den Vorgeschmack auf die neue Folge. Und während der hatte Horst dann auch wirklich gar nichts mehr zu meckern. Zumindest hätte der Zuschauer davon nichts mitbekommen.

