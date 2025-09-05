Expertise nimmt „Bares für Rares“-Kandidatin mit: Sogar Horst Lichter kommen die Tränen

Manchmal liegen Freud und Leid aber auch verdammt nah beieinander. So auch bei der Kölschen „Bares für Rares“-Kandidatin Editha Jonkergouw. Die war am Freitag (5. September 2025) zusammen mit ihrer Tochter Samira in die Pulheimer Walzwerke gekommen, um Schmuckstücke zu verkaufen, die beinahe ihrem eigenen Fuße zum Opfer gefallen wären. Klingt komisch? War aber so.

Denn als Editha die Information bekommen hatte, dass sie bei „Bares für Rares“ dabei sein dürfe, latschte die gebürtige Kölnerin vor lauter Freude versehentlich auf den edlen Schmuck. „Ich bin da mal kurz draufgetreten vor lauter Aufregung, als ich erfahren habe, dass wir hier hinkommen dürfen. Dann klingelte auch noch das Telefon, der Schmuck fiel, ich trete drauf. Aber naja… es ist alt“, berichtete die „Bares für Rares“-Kandidatin von ihrem Missgeschick.

Wertvoller Goldschmuck bei „Bares für Rares“

Da staunte auch Horst Lichter nicht schlecht und warf kurzerhand den ganzen Sendungsablauf um. Noch vor der Expertise wollte er von seiner Kandidatin den Wunschpreis wissen. Der, so Editha, solle in etwa bei 100 Euro liegen.

Wertvoller Schmuck aus Rom fand seinen Weg zu „Bares für Rares“. Foto: Screenshot ZDF

Realistisch? Und wie! Denn die Schmuckstücke, die die Kölnerin und ihre Tochter mitgebracht hatten, waren echte Meisterwerke aus Rom. Und zwar in mühevoller Kleinstarbeit in der Zeit um 1860 hergestellt.

Aus vielen Mikro-Mosaiken seien die wichtigsten vatikanischen Bauwerke auf die Schmuckstücke gesetzt worden. Dazu war das Schmuck-Konvolut aus Gold. Leider war die Schatulle nicht original, und es gab auch eine kleine Beschädigung. Doch die fiel nicht allzu stark ins Gewicht.

Tränen im „Bares für Rares“-Studio

Und so schätzte ZDF-Expertin Wendela Horz den Wert des Konvoluts auf weit mehr als die gewünschten 100 Euro. Allein der Goldwert lag bei 3.500 Euro. Insgesamt schätzte sie den Wert des Schmuckes auf 4.000 bis 4.500 Euro.

Da kamen Editha die Tränen, mit so viel Glück hatte sie nicht gerechnet. Eine Umarmung von Horst Lichter später ging es dann in den Händlerraum. Und auch Wendela und Horz waren ganz gerührt, umarmten sich und Horst musste auch das Weite suchen. „Ich geh mal weinen“, so der Moderator.

Im Händlerraum ging die Freude dann weiter. David Suppes startete bereits mit 3.600 Euro. Doch damit noch lange nicht genug. Wenig später lag der Preis schon bei 4.200 Euro. Und dafür gingen die Schmuckstücke dann auch weg. Und so freuten sich am Ende nicht nur Editha und ihre Tochter, sondern auch Fabian Kahl.