„Bares für Rares“: Überraschung für Horst Lichter – plötzlich steht SIE vor ihm

Bei „Bares für Rares“ werden im ZDF immer wieder alte Schätze versteigert. Moderator Horst Lichter empfängt im Kölner Walzwerk Menschen aus ganz Deutschland.

Bald dürfen sich die Fans von „Bares für Rares“ über ganz besondere Gäste freuen. Horst Lichter empfängt zwei echte Promis.

„Bares für Rares“: Jetzt machen auch Promis mit

„Bares für Rares“ ist im deutschen Nachmittagsprogramm ein echter Hit. Schon seit 2013 läuft die Sendung im zweiten deutschen Fernsehen. Das Team um Moderator Horst Lichter erfreut sich großer Beliebtheit.

Immer wieder werden neue Schätze in der Show versteigert. Ganz normale Leute sind zu Gast und bringen ihre Fundstücke mit. Jetzt hat das ZDF etwas ganz besonderes für den Sommer geplant.

In einer Mitteilung verkündete der Sender, dass im Sommer zwei außergewöhnliche bei Moderator Horst Lichter zu Gast sein werden.

Felix Neureuther und Vanessa Mai zu Gast bei Horst Lichter

Schlagersängerin Vanessa Mai und Ex-Ski-Star Felix Neureuther werden an der Show teilnehmen. Wie das ZDF mitteilte, wird Felix Neureuther den Händlern ein „kunstvolles Objekt“ präsentieren. Um was es sich dabei handelt, wird am 22. Juli enthüllt.

Der früher Ski-Star Felix Neureuther kommt zu „Bares für Rares“. Foto: imago images/Eibner Europa

„Bares für Rares" (ZDF): Mann will Trachtenhut verkaufen – und fordert eine absurde Summe

Vanessa Mai ist am 19. August zu Gast bei Horst Lichter und den Händlern. Gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Christa Vogel bringt sie ein Familienerbstück mit. Wie viel die Beiden dafür von den Händlern bekommen, verriet der Sender nicht.

Doch damit nicht genug: Die Folgen mit den zwei Promis werden an einem ganze besonderen Ort aufgenommen. Horst Lichter empfängt Felix Neureuther und Vanessa Mai in den Gemäuern des Schloss Drachenburg in Königswinter.