Verkäufer will mehr Kohle – „Bares für Rares“-Händler muss deutlich werden

Mehr Geld, weniger Glück! Ein junger Verkäufer aus Berlin wollte bei der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ richtig absahnen – doch stattdessen bekam er eine ehrliche Ansage vom Experten.

Alexander Becker (29) kam mit einem besonderen Erbstück in die Kölner Trödelshow. „Ich habe eine Statue mitgebracht, die ich aus dem Nachlass meines Vaters erhalten habe“, erklärte der BWL-Student stolz. Die Figur, so Becker, stamme aus dem 18. Jahrhundert und sei in Süddeutschland gefertigt worden.

Erbstück aus dem 18. Jahrhundert sorgt für Diskussion

Kunstkenner Albert Maier (76) nickte: „Kann man unterschreiben. Der Putti stammt aus der Zeit 1760, 1770 – ein sogenannter Anbetungsputti.“ Doch die Euphorie hielt nicht lange. Der Experte zeigte auf die beschädigte Rückseite: „Der ist brutal herausgeschnitten worden. Das sieht man deutlich.“

Auch der Zustand machte Maier zu schaffen. „Die Fassung ist schlecht, man sieht sogar die Grundierung. Aber das Gesicht ist gut gelungen, typisch Süddeutsch, dicke Backen“, befand der Antiquitäten-Profi. Immerhin: Die vergoldeten Flügel waren noch original – ein kleines Trostpflaster.

Dann entdeckte Maier ein kleines Schild an der Statue. Es verriet, dass der Putti bereits bei einer Auktion war. Becker gestand: „Mein Bruder hatte ihn zwischenzeitlich auch. Wir wollten ihn zu Geld machen, aber das Gebot war uns zu niedrig.“ Damals wurden 1.500 Euro geboten – doch der Verkäufer wollte mehr.

Jetzt kam Maier auf den Punkt: „Da kriegen Sie von mir auch nicht mehr. Da muss ich schon Klartext reden!“ Sein Urteil: Der Wert liege nur zwischen 800 und 1.000 Euro. Trotz der Enttäuschung nahm Becker die Händlerkarte von Horst Lichter (63) an und wagte sein Glück im Händlerraum. Dort zeigte sich Ludwig Hofmaier (83) großzügig und bot 850 Euro. Becker überlegte kurz – und schlug zu.