Gänsehaut-Moment bei „Bares für Rares“ – bei DIESEM Armband überkommt es Horst Lichter

Manchmal sind es bei „Bares für Rares“ nicht die Objekte, sondern die Geschichten dahinter, die berühren. So wie jetzt bei Moderator Horst Lichter (63), der plötzlich selbst im Mittelpunkt steht.

Jennifer Stoll (31) aus Pulheim betritt die Trödelhalle mit einem edlen Diamantarmband. „Wie sagt man so schön im Rheinland: Das ist aber mal ein Klunker!“, erkennt Lichter sofort. Das Schmuckstück stammt aus dem Besitz ihrer Großmutter – ein Geschenk ihres verstorbenen Ehemanns.

„Bares für Rares“-Verkäuferin kämpft mit Tränen

„Er hat immer gesagt: ‚Wenn mir mal was passiert, dann hast du das für schlechte Zeiten‘“, erzählt Jennifer mit zittriger Stimme. Nun will ihre Oma das Armband verkaufen, um ihre Rente aufzubessern. Als die Verkäuferin dann noch erwähnt, dass ihre Familie ein Museum in Jammelshofen betreibt, fällt bei Lichter der Groschen.

„Selbstverständlich kenne ich deinen Opa, das ist der Herr Erpelding!“, ruft er überrascht. Der TV-Star bekommt Gänsehaut: „Jetzt läuft es mir gerade kalt den Rücken runter. Das ist kein Witz. In Jammelshofen habe ich gewohnt, in der alten Schreinerei, wo das Museum drin ist!“ Jennifer lacht: „Ich kann mich auch erinnern, wir waren früher bei dir im Restaurant in Butzheim.“ Alte Erinnerungen, echtes Rheinland-Feeling – und plötzlich liegt Emotion in der Luft.

Doch dann geht es ans Eingemachte: Expertin Wendela Horz (55) begutachtet das Armband ganz genau. „Dieses Armband ist die Verkörperung von Eleganz und Opulenz, so wie sie in den 1940er-Jahren angestrebt wurde“, schwärmt sie. Der Wunschpreis der Großmutter: 5000 Euro. Doch die Expertin legt noch eine Schippe drauf: „Meine Schätzung liegt bei 8000 bis 10.000 Euro.“ Jennifer kann kaum fassen, was sie da hört.

„Ich merke, du kämpfst mit den Tränen“, sagt Lichter und reicht ihr die begehrte Händlerkarte. Schließlich landet das Schmuckstück bei Händlerin Elke Velten (72) aus Köln – für stolze 6700 Euro.