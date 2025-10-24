Christus-Gemälde bei „Bares für Rares“ – Horst Lichter den Tränen nahe

Emotion pur bei „Bares für Rares“: Als Michaela und Daniela ihr sakrales Erbstück präsentieren, wird Moderator Horst Lichter plötzlich still. Das Bildnis des wiederauferstandenen Jesus Christus begleitet die Familie seit Generationen. „Wenn ich mal nicht mehr bin, gehst du damit zum Horst Lichter“, zitierte Michaela ihre verstorbene Mutter.

Der Satz rührte den 63-Jährigen sichtbar. „Puh“, entfuhr es ihm leise, während er nach oben blickte. Doch bei aller Sentimentalität – in der ZDF-Show geht es auch ums Geld. Mit 500 Euro als Zielpreis waren die Verkäuferinnen bescheiden. Expertin Friederike Werner nahm das Werk genau unter die Lupe.

„Bares für Rares“-Expertin sorgt für Fassungslosigkeit

Sie beschrieb es als „stolze Christus-Darstellung“. „Er trägt nicht mehr das Kreuz, sondern steht darüber und blickt dem Betrachter direkt in die Augen“, erklärte sie. Für die Fachfrau war schnell klar: „Das ist kein einfaches Christusbild, sondern etwas ganz Besonderes.“

Werner identifizierte den Schweizer Maler Adolf Frey-Moock als Urheber. Entstanden sei das Werk um 1920. Dann der Moment der Wahrheit: Statt der erhofften 500 Euro schätzte sie den Wert auf 2000 Euro. „Hui!“, rief Horst Lichter überrascht. Michaela und Daniela konnten ihr Glück kaum fassen.

Im Händlerraum wurde das Bild schnell zum Gesprächsthema. „War der nicht nackt, oder trug nur einen Lendenschurz?“, fragte einer der Händler und sorgte für Gelächter. Anaisio Guedes startete mit 250 Euro, David Suppes legte 400 Euro nach. Doch als Michaela den Schätzpreis nannte, herrschte ungläubiges Staunen. „Kein Gemälde von dem Künstler hat in den letzten Jahren nur ansatzweise so viel gebracht“, sagte Suppes irritiert.

Trotz Skepsis entbrannte ein Bieterduell. Bei 1400 Euro gab Guedes schließlich auf. „Ich leg’ mich hin!“, meinte er frustriert. Für die beiden Frauen endete die Folge von „Bares für Rares“ mit Freude, Tränen – und einem unerwartet hohen Gewinn.