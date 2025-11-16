18-facher Gewinn! Verkäufer bei „Bares für Rares“ völlig „sprachlos“

Knapp, knapper, Wolfhard Klüter (58). Der Hundetrainer aus Datteln hätte beinahe ein echtes Designer-Schnäppchen für ein Taschengeld verramscht. Das soll bei „Bares für Rares“ anders sein.

Schon beim ersten Blick war Horst Lichter (63) hin und weg: „Dat gefällt mir ausgesprochen gut!“ Die Leuchte mit den zwei Lampenschirmen landete auf dem Tresen und der Kult-Moderator wollte sofort wissen, woher das gute Stück stammt. Klüter offen: „Die habe ich von einem guten Freund geschenkt bekommen.“ Drei Wochen später ist sein Gönner gestorben. Deshalb will er sie nicht länger behalten. Dann kam die Schock-Enthüllung!

„Bares für Rares“: Lampe fast verramscht

Vor seinem Gang ins ZDF-Studio hatte jemand Klüter läppische 80 Euro für die Leuchte geboten. Experte Sven Deutschmanek konnte das nicht fassen: „Das ist doch ein Design-Klassiker!“ Wer so etwas für 80 Euro kaufen will, will einen schlichtweg über den Tisch ziehen. Tatsächlich handelte es sich um eine „Kaiser idell 6580 Super“, entworfen 1933/34 vom Bauhaus-Designer Christian Dell.

Trotz Neulackierung ist es eine echte Rarität. Der Wert? „Ich würde die Lampe in dem Zustand hier zwischen 1500 und 2000 Euro bewerten“, so der Experte. Klüter musste sich setzen: „Ich bin sowas von überrascht. Ich bin sprachlos.“ Horst Lichter grinste und reichte ihm die Händlerkarte.

Im Händlerraum war die Begeisterung groß. Antiquitäten-Händler Jan Cizek (49) war sofort Feuer und Flamme: „Das ist eine sehr schöne Lampe.“ Auch die anderen wollten mitmischen. Doch am Ende machte Cizek für satte 1420 Euro das Rennen. „Ich bin total berührt! […] Weil das ist für mich ein Design-Klassiker, das werde ich einfach selber behalten“, schwärmte der Käufer nach dem Deal.



