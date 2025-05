„Bares für Rares“-Star verbietet Verkäufer den Mund – „Nicht im Fernsehen“

Bei „Bares für Rares“ läuteten (fast) die Hochzeitsglocken: Birgit Müller und Hans Gmach aus Mainz sorgten für eine süße Überraschung. Das Paar, das seit 15 Jahren glücklich liiert ist, trat nur 24 Stunden vor seiner Hochzeit in der beliebten Trödelshow auf. Sein besonderes Mitbringsel: ein antiker Tresor.

„Mein Vater hat 1963 ein Haus in Belgien gekauft und dazu gehörte eine Scheune. In dieser Scheune stand der Tresor“, so der Verkäufer. Experte Sven Deutschmanek (48) klärte auf: Der Tresor ist ein französisches Stück aus den 1870er-Jahren. Innen feuerfest dank Schamotte-Stein.

„Bares für Rares“: Händler wird deutlich

„Der Tresor ist zwar nicht restauriert, aber in einem guten Zustand und wunderschön. Wirklich ein tolles Stück“, gerät Deutschmanek ins Schwärmen. Der Experte schätzt den Wert auf 800 bis 1.000 Euro. Birgit und Hans hofften auf 1.500 Euro, versuchten jedoch ihr Glück im Händlerraum. Horst Lichter (63) gab die Händlerkarte.

„Das ist was für Waldi. Der Prügel geht in die Eifel“, rief Walter Lehnertz (58), als der Tresor enthüllt wurde. Händler Daniel Meyer (51) scherzte: „Sie sind Bankräuber und wollen sich zur Ruhe setzen?“ Waldi startete nicht mit seinen üblichen 80 Euro, sondern direkt mit 500 Euro extra. Doch Julian Schmitz-Avila (38) bot 720 Euro.

Foto: ZDF/Screenshot

Die Verhandlungen wurden spannend, besonders als Waldi von der bevorstehenden Hochzeit erfuhr. Ohne Gegenangebot überbot er sich selbst. Am Ende zahlte er 2.000 Euro.

„Die Kombination ist im Preis aber enthalten?“, witzelten die Händler. Als Gmach den Code verraten wollte, schritt Waldi ein. „Pssst, machen wir gleich“, flüsterte er. Benjamin Leo (52) ergänzte: „Nicht im Fernsehen.“

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr.